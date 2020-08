Troben dos cadàvers momificats en un pis de Salou

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dos cadàvers momificats en un pis del carrer Cambrils de Salou (Tarragonès). A l'espera de confirmar-ne la identitat, tot apunta que es tracta dels inquilins del pis, un home de 71 anys i una dona de 76 anys a qui els veïns no veien des d'abans del confinament, segons fonts policials. Les primeres investigacions han determinat que els cossos no presenten signes de criminalitat i que tot apunta que haurien mort de forma biològica, probablement fa més de sis mesos. Tot i això, s'està a l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia que se'ls practicarà en les properes hores. El domicili on s'han trobat els cadàvers estava tancat i els Bombers han hagut d'accedir-hi per una finestra.