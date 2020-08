Arxiven la investigació contra Aragonès per injúries a la corona

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat les diligències d'investigació contra el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per injúries a la corona. Segons ha avançat aquest divendres 'El Confidencial' i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques, el ministeri públic no veu delicte en les declaracions d'Aragonès sobre la monarquia fetes arran de la marxa de Joan Carles I a l'estranger. La investigació es va iniciar fa menys d'una setmana per la denúncia presentada per l'entitat monàrquica Concordia Real Española. L'organització també va denunciar la portaveu del BNG, Ana Pontón, i la líder d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. La Fiscalia també ha arxivat la investigació contra elles.