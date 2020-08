L'Audiència de Barcelona arxiva la causa contra el jutge que va sentenciar Puig Antich

La secció desena de l'Audiència de Barcelona ha arxivat la querella per delicte de lesa humanitat contra l'advocat Carlos Rey, que el 1974 era el jutge militar que va signar la sentència contra Salvador Puig Antich, l'últim pres polític executat a garrot vil pel franquisme. La interlocutòria, que és ferma, exposa que el delicte de lesa humanitat no prescriu però la Llei d'amnistia aprovada el 1977 impedeix investigar violacions dels drets humans anteriors a aquest any. El jutge reconeix que "pot ser" que aquesta llei no satisfaci "els drets de tots i sobre tots de les víctimes" del franquisme però desestima la pretensió de les germanes de Puig Antich i l'Ajuntament de Barcelona de procedir penalment contra Rey.

La querella contra el militar que va signar la pena de mort de Salvador Puig Antich el 4 de gener de 1974, Carlos Rey González, advocat de 77 anys, es va posar el març del 2017.