Moren dos joves de 20 i 24 anys després de caure des d'un pis a Lleida

Un jove de 20 anys originari de Colòmbia i una jove de 24 anys nascuda a l'Equador han mort aquesta matinada després de caure de l'edifici situat al número 40 de l'avinguda Rovira Roure de Lleida. Els joves s'han precipitat, per causes que es desconeixen, des d'un balcó de la façana posterior de l'edifici a un solar del carrer Sant Hilari. Els fets han tingut lloc poc abans de les tres de la matinada. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'esclarir la causa del tràgic succés. Una de les hipòtesis amb què treballa la policia és un que un dels joves s'hauria pogut llençar voluntàriament i hauria pogut arrossegar l'altre quan intentava impedir-ho.