La Coordinadora d'Usuaris de la Bicicleta reclama adaptar «urgentment» la normativa per penalitzar els conductors

La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta ha reclamat que s'adaptin "urgentment" les normatives perquè es puguin "penalitzar adequadament les persones que maten a d'altres conduint". La coordinadora ho ha dit a través d'un comunicat després que aquest dissabte hagi mort un ciclista de 53 anys arran d'un xoc frontal amb un turisme al Baix Camp, i un altre ciclista es trobi ferit greu en ser atropellat per un turisme a Montblanc. Asseguren que s'ha d'acabar "amb la impunitat de matar al voltant". "A la majoria de països del món aquestes conductes tenen responsabilitat i la presó o retirada definitiva del permís de conduir és normal", asseguren.



A través d'un comunicat, la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta s'ha preguntat "quants ciclistes hem de morir perquè els conductors entenguin que no estan sols a la carretera". Creuen que "socialment no canviarà res mentre a la consciència dels conductors de vehicles de motor es mantingui l'estatus que per matar a la carretera no passa res".