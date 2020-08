Moren tres persones en un foc en un pis de la Barceloneta

El foc que va cremar ahir al matí en un baix de la Barceloneta i que va causar tres morts i cinc ferits es podria haver originat per una sobrecàrrega a la instal·lació elèctrica del pis, que, a més, estava punxada il·legalment. Segons va explicar el cap de dia dels Bombers de Barcelona, Rafael Álvarez, després de sufocar les flames van veure que «la llum estava punxada i hi havia moles bateries de motocicleta carregant sota els llits». Els Mossos investiguen les causes exactes de l'incident, però Álvarez, en declaracions a la premsa, va assegurar que l'origen del foc «podria ser aquest».

Les bateries trobades carregant, que se sospita podrien ser de vehicles d'ús turístic, haurien reescalfat el circuit i, en estar la llum punxada, cap sistema de seguretat va fer saltar el diferencial. A més, el pis era «molt petit», segons els Bombers.

Tal com va explicar Álvarez, els Bombers van rebre una trucada poc abans de les 6 que alertava d'un foc a planta baixa. De seguida van arribar les dotacions i van veure-hi «moltes flames, una reixa oberta per on sortien les flames i la porta tancada». «Hem aconseguit entrar arrencant la porta. Hi havia veïns intentant donar un cop de mà i, un cop dins, hem vist tres persones mortes», va explicar el cap de dia.

A més de les tres víctimes mortals, es va atendre i traslladar a la Vall d'Hebron un ferit crític per cremades. Tant ell com cinc ferits més de caràcter lleu –tres per cremades i dos per ansietat– eren veïns que havien intentat ajudar els residents dels baixos cremats. Els Bombers van treballar a l'edifici durant una mitja hora.