Pugen a 31 els sospitosos a Sevilla de tenir el Virus del Nil, amb 25 hospitalitzats

Més d'una trentena de persones de l'àrea de Coria del Río i La Pobla del Río(Sevilla) són sospitoses de tenir el virus de la febre del Nil, d'elles 25 es troben hospitalitzades per meningoencefalitis vírica, de les quals nou estan en una Unitat de Vigilància intensiva (UCI). Els ingressats han augmentat en set en 24 hores.

Així ho han indicat a Europa Press fonts de la Conselleria de Salut, precisant que hi ha 31 casos entre probables i confirmats. D'elles, ja són 13 les persones positives de febre del Nil. En aquesta jornada s'han incrementat en set els pacients hospitalitzats i en l'UCI hi ha dues persones més per aquesta causa.

El dijous van ser declarats com a alerta 19 casos de meningoencefalitis vírica a la província, i la Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica va confirmar que 12 -actualment ja són 13- de les mostres analitzades pel laboratori de referència a Andalusia, el Virgen de las Nieves, havien donat positiu en febre del Nil.

En conèixer-se el resultat de les proves, Salut va activar immediatament el protocol que, entre altres mesures, comporta accions de control mediambiental que inclou fumigació de les zones afectades. Des del Servei de Vigilància Epidemiològica s'indica que no hi ha transmissió de persona a persona i que aquesta transmissió és per picada.



Recomanacions per evitar les piquades de mosquits

Emprar teles mosquiteras en finestres i portes

Intentar no romandre a l'aire lliure entre el capvespre i l'alba

Procurar deixar la llum apagada

Seguir diàriament una correcta higiene corporal

Evitar els perfums intensos

Emprar roba que cobreixi el màxim possible la pell i sacsejar-la abans de fer-la servir si s'ha d'extendre a l'exterior Fer un ús adequat dels repel·lents, seguint estrictament les recomanacions sobre la manera i freqüència d'ús descrits pel fabricant

Si s'empra crema pel sol, cal aplicar-la primer, deixar absorbir durant vint minuts i, llavors, aplicar el repel·lent de mosquits.

Detecten el virus en un cavall

D'altra banda, la localitat de Huelva de Gibraleón serà fumigada a partir del pròxim dilluns després de detectar-se un cas de virus del Nil en un cavall d'una quadra del poble, segons han informat fonts de l'Ajuntament de la localitat.

La desinfecció la faran en punts concrets del municipi tècnics de la Diputació amb la finalitat de prevenir que hi hagi més mosquits infectats amb el virus que ha inoculat a l'equí i es produeixin més contagis al poble.

L'Ajuntament de Huelva ha fet una crida a la calma entre els veïns i ha subratllat que només la picada d'un mosquit que transport el virus pot provocar el contagi.