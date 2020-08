El risc de rebrot s'estabilitza a la regió sanitària de la Catalunya Central

Catalunya va registrar ahir dissabte 6 noves morts i 1.019 casos nous de coronavirus confirmats per PCR. El total s'eleva a 91.206, segons l'últim balanç del departament de Salut. La xifra total és de 112.189 casos (1.120 més) amb totes les proves. 12.874 persones han mort des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, segons les dades de Salut, després que s'hagin reportat 6 noves defuncions.

El risc de rebrot es manté estable a nivells alts, amb un valor de 145,31 (el llindar del risc alt és 100). La velocitat de propagació del virus torna a pujar lleugerament i s'apropa a la barrera de l'1 (0,98). Un total de 557 pacients es troben ingressats (20 menys que en el balanç anterior) i 119 persones estan a l'UCI (tres menys). L'edat mitjana dels positius arriba als 39 anys. Entre el 5 i l'11 d'agost, a Catalunya s'han detectat 5.615 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.239 de l'interval de set dies anterior, del 29 de juliol al 4 d'agost.

La regió central s'estabilitza

A la regió sanitària de les comarques centrals hi ha un total de 6.860 casos confirmats per PCR, 38 més. La xifra s'eleva a 8.541 si es tenen en compte totes les altres proves. No s'ha notificat cap defunció les darreres hores; des de l'inici de la pandèmia han mort 1.621 persones en aquesta regió. El risc de rebrot a la regió s'estabilitza després que a principi d'agost incrementés. Ara se situa en 55,16, a la franja de risc mitjà-baix (87,62 fa una setmana, quan era de risc mitjà alt; 38,68 en fa dues). La taxa de reproducció del virus baixa a 0,89 i la de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 28,80. Hi ha 24 pacients ingressats, 2 a l'UCI.

Sis defuncions a Catalunya

Les darreres hores s'han reportat 6 defuncions a Catalunya i el total de persones que han mort per coronavirus s'eleva a 12.874, segons les dades de Salut. Un total de 7.073 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, amb quatre defuncions les darreres hores; 4.125 en residències, dues més; 817 en domicilis, i 859 no estan classificats per falta d'informació.

El risc de rebrot al país continua ancorat a la zona vermella, tot i que ha baixat respecte a les últimes setmanes. Així, ha passat de 179,19 fa dues setmanes (del 22 al 28 de juliol) a 168,52 en fa una (del 29 de juliol al 4 d'agost) i al valor actual de 145,31.

La taxa de reproducció del virus (Rt), indica el nombre mitjà de persones que contagia algú amb coronavirus, ha passat d'1,14 fa dues setmanes a 1,05 en fa una, i ara se situa a 0,98. Des de les dades publicades aquest dilluns, la Rt es manté per sota d'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus. La taxa de confirmats per PCR els darrers set dies se situa en 73,19 per cada 100.000 habitants (85,40 fa dues setmanes i 81,32 en fa una). Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 91.206 són per PCR, 4.397 epidemiològics, 2.988 probables, 3.878 són proves ELISA i 9.720 tests serològics.

Les xifres a les residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia a les residències de Catalunya són 15.573, 35 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.057, si es tenen en compte les altres proves. En aquests mesos, 6.369 persones que vivien en residències han mort, tres més que en el balanç anterior. Un total de 1.855 persones han mort en centres hospitalaris, 4.110 en residències, 93 en domicilis i 311 no es poden classificar.