Chacón calcula que el turisme caurà a Catalunya entre un 40 i 60 per cent

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, assegura que «la situació del sector turístic a Catalunya és molt complicada». En declaracions a RAC1, va detallar que el seu departament calcula que el turisme caurà «entre un 40 i un 60%» aquest any. «Les dades que tenim de juny indiquen un 87 % de davallada» respecte l'any passat, va alertar. La consellera diu que «calen 7.500 milions dels fons europeus per ajudar al sector» que, entre altres coses, es destinarien a complimentar els ERTO, a ajudes directes, a estimular la demanda i a impulsar la digitalització i la formació. Chacón va explicar que «hi ha empreses interessades en la planta de Nissan» i que el seu departament vol «prioritzar un inversor d'alt valor afegit».

Àngels Chacón va dir que «per temes de confidencialitat» no pot donar detalls de les empreses interessades en la planta de l'empresa automobilística però va comentar que el seu departament és «moderadament optimista». La consellera va afegir que «una part de la nostra feina és la captació d'inversions, ja sigui per Nissan o a qualsevol altra empresa».

La dirigent creu que «s'ha frivolitzat amb el turisme i s'han fet discursos simplistes» i va recordar que «és un sector de sectors», ja que hi ha «milions de turistes que venen cada any, consumeixen i donen vida a molts àmbits». Chacón va reconèixer que cal «avançar cap a un model sostenible però no de la nit al dia. S'ha de reorientar, però tenint en compte que és un sector que està patint moltíssim». La consellera es va mostrar inquieta per la petita i mitjana empresa perquè representa «més del 94% del total. Poden ser els grans invisibles de la crisi», va dir: «ens preocupa molt que, de mica en mica, vagin desapareixent».



La Costa Daurada remunta

En un bon any turístic, l'ocupació a la Costa Daurada fregaria el 100% pels volts del 15 d'agost, un dels moments més àlgids de la temporada. Enguany, però, les xifres ronden entre el 50% i el 60% de mitjana, segons apunta Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Cal tenir en compte, però, que la Covid-19 ha deixat gairebé la meitat dels hotels amb la persiana abaixada. Després del 30% del juliol, el mercat català i de la resta de l'estat han impulsat l'ocupació, juntament amb un degoteig de visitants francesos. En canvi, a l'interior i al delta de l'Ebre es ronda el ple, amb millors registres dels esperats a l'inici de temporada.

La campanya turística del 2020 serà per oblidar a la demarcació de Tarragona. Malgrat tot, el sector assegura que el mercat de proximitat ha respost i s'ha animat a donar un cop de mà al territori. En un any normal els visitants catalans i espanyols suposen la meitat dels turistes de la zona. «Aquests no han fallat massa i els ho agraïm perquè necessitem clients i turistes, i encoratgem aquells que no han vingut a fer-ho», assenyala Guardià. En canvi, el turisme estranger ha «desaparegut», segons el director de l'hotel Golden Port Salou & Spa, Daniel Terrats.