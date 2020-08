Aragonès demana als republicans «asimptomàtics» que «es facin notar»

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va exigir ahir al PSOE i Podem que «es posin les piles» en relació amb el cas del rei emèrit Joan Carles I i va afirmar que «si ara hi ha republicans asimptomàtics al govern de l'Estat, s'ha de notar». En aquest sentit, Aragonès va dir que s'ha de posar sobre la taula «l'agenda republicana, la despenalització de les injúries a la Corona» i, al mateix temps, «s'ha d'obrir un debat sobre el dret a l'autodeterminació». Aragonès va participar ahir en una reunió telemàtica sobre la monarquia i el delicte d'injúries amb el BNG, Endavant Andalusia i MÉS x Mallorca. Tots van coincidir a afirmar que, ni que la Fiscalia hagi arxivat la denúncia contra ells per injúries a la Corona, no cediran.

ERC, BNG, Endavant Andalusia i MÉS x Mallorca van participar ahir en un debat virtual conjunt on van deixar clar que seguiran criticant i denunciant «la corrupció de la monarquia», al mateix temps que van reclamar el dret a la llibertat d'expressió. Precisament, la setmana passada es va fer fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional va arxivar les denúncies contra els líders d'aquests partits per un presumpte delicte d'injúries a la Corona.

Aragonès va dir que la situació actual amb la «fugida» del rei emèrit, «dona més ales que mai» a les seves conviccions republicanes i a les «reivindicacions de llibertat nacional dels pobles». De fet, el líder d'ERC va assegurar que la solució passa per un «procés emancipador» dels pobles de l'Estat i «avançar cap a la república catalana». «El camí a Catalunya es diu república, una república catalana que miri d'igual a tots els processos similars que es puguin dur a terme als altres pobles de l'Estat», va expressar Aragonès.

De la seva banda, Ana Pontón, del BNG, va denunciar que a l'Estat hi ha un problema i és que «existeix un règim on es pot jutjar una persona per exercir el seu dret a crítica». A més, Pontón va dir que la monarquia és un «anacronisme» que «no té cap tipus de justificació democràtica» i va defensar el «dret a poder criticar la monarquia». «No permetrem que ens tapin els ulls i la boca davant de la corrupció que estem veient a la casa reial», va esmentar. Pontón va demanar l'abolició de la monarquia perquè la considera «incompatible» amb la democràcia.

La líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, va dir que és urgent modificar el Codi Penal per poder despenalitzar el delicte d'injúries a la Corona. També va considerar necessari «obrir els cadenats de la transició» per obrir un debat sobre el model d'Estat i perquè «els pobles puguin decidir lliurement quina relació volen tenir entre si». Per la seva part, Neus Truyol, de MÉS x Mallorca, va demanar «l'abdicació en bloc» de tota la casa reial. La líder del partit va afirmar que ha quedat demostrat que la casa reial «no té respecte per ningú ni per a res» i «no dona cap explicació ni es disculpa».