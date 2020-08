Barcelona celebra un minut de silenci en record i homenatge a les víctimes del 17-A

Barcelona ha celebrat aquest dilluns un minut de silenci en record i homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de 2017. L'acte, marcat per les mesures per la covid-19, ha estat presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i representants de tots els grups municipals. A més, ha comptat amb la presència del ministre de Sanitat, Salvador Illa; la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; el president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent. El minut de silenci ha tingut lloc al Pla de l'Ós de la Rambla i ha estat acompanyat per la música del 'Cant dels Ocells'. Després, els assistents han fet una ofrena floral.

També hi han estat presents la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera; els consellers Meritxell Budó, Miquel Buch i Ester Capella, i el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, així com una cinquantena de familiars de les víctimes i supervivents dels atacs, tots amb roses blanques a la mà per a l'ofrena floral. Aquests han estat els primers a fer l'ofrena, i després han deixat la seva flor Aragonès, Torrent, Illa, Batet, Torra, Colau, Cunillera i Batlle.

Sota la supervisió dels Mossos d'Esquadra, l'acte ha estat breu i sobri, mentre que alguns dels participants duien les samarretes de la campanya 'Volem saber la veritat' promoguda pel pare del nen de tres anys de Rubí assassinat a la Rambla, Xavier Martínez, per afrontar el judici dels atemptats. Els atemptats a Barcelona i Cambrils, perpetrats el 2017, van deixar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides.