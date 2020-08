Catalunya registra 1.169 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i dues defuncions

Catalunya registra 1.169 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 93.360, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 114.437 casos (1.204 més) amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, el nombre de morts al territori s'eleva a 12.889, després que s'hagin reportat dues defuncions en les últimes hores. Segons Salut, hi ha 642 pacients ingressats (50 més respecte al balanç anterior), dels quals 129 a l'UCI (10 més). El risc de rebrot creix lleugerament i es manté en nivells alts, amb un valor de 147,73 -el llindar de risc alt és 100-, mentre que la velocitat de propagació del virus torna a passar de l'1 -significa que de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra-.

Entre el 7 i el 13 d'agost, a Catalunya s'han detectat 5.684 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 5.931 de l'interval de set dies anterior, del 31 de juliol al 6 d'agost, i també més baixa als 6.523 casos registrats entre els dies 24 i 30 de juliol.

El risc de rebrot continua ancorat a la zona vermella, tot i que ha baixat respecte a les últimes setmanes. Així, ha passat de 174,68 fa dues setmanes -del 24 al 30 de juliol- i de 156,99 en fa una -del 31 de juliol al 6 d'agost- al valor actual, de 147,73.

La taxa de reproducció del virus (Rt) s'ha incrementat lleugerament i s'ha situat en l'1,01 –per frenar la propagació del virus s'ha de situar per sota d'1–. Entre el 31 de juliol i el 6 d'agost, la Rt era exactament d'1, mentre que durant el període del 24 al 30 de juliol era d'1,07.

La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 74,09 per cada 100.000 habitants -85,02 fa dues setmanes i 77,31 en fa una-. L'edat mitjana dels positius se situa en 39,4 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 93.360 són per PCR, 4.396 epidemiològics, 3.021 probables, 3.938 són proves ELISA i 9.722 tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació de l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han reportat dues defuncions i el total de persones que han mort per coronavirus s'eleva a 12.889, segons les dades de Salut. Fins a 7.085 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, amb una defunció en les darreres hores; 4.126 en residències; 818 en domicilis, i 860 no estan classificats per falta d'informació (en aquesta última categoria s'ha registrat una defunció respecte ahir).



Residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.606, 20 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.092 si es tenen en compte les altres proves.

En aquests mesos, 6.375 persones que vivien en residències han mort, una més que en el balanç anterior. D'aquestes defuncions, 1.860 corresponen a centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.111 s'han produït en residències, 93 en domicilis i 311 no es poden classificar per falta d'informació.



Barcelona

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 24.683 (272 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 31.247 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.338 persones (una defunció notificada en les darreres hores). El risc de rebrot continua molt elevat i se situa ara en 176,18, però baixa respecte a la setmana passada (187,73 del 31 de juliol al 6 d'agost). La Rt s'enfila a 1,04 -s'havia mantingut per sota en les darreres actualitzacions-, mentre que la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 86,88 per cada 100.000 persones. Hi ha 145 pacients ingressats, 32 a les UCI.

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat des de l'inici de la pandèmia 24.090 casos confirmats per PCR (262 més) i 30.465 amb totes les proves. Un total de 4.298 persones han mort per coronavirus en aquests mesos, amb una defunció reportada en les darreres hores. El risc de rebrot és de 172,13 –fa dues setmanes era de 216,83 i fa una era de 184,49-. La Rt és d'1,03, lleugerament per sobre la taxa registrada fa una setmana (0,98) i gairebé la mateixa respecte a fa dues setmanes (1,04).



Regió metropolitana nord

La regió metropolitana nord registra un total de 21.269 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 337 més que en l'últim balanç; 25.559 amb totes les proves. Han mort 2.931 persones des de l'inici de la pandèmia, tot i que no hi ha hagut cap víctima en les últimes 24 hores. El risc de rebrot se situa en 161,8 -156,42 en l'interval de set dies anterior-. La velocitat de propagació del virus és d'1,07 i la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies per 100.000 habitants és de 79,58. Segons les últimes dades, hi ha 184 pacients ingressats, 22 a les UCI.

A Granollers, la primera ciutat on Salut va fer un cribratge, el risc de rebrot es troba molt elevat des de fa dies i continua creixent, ara en 486,56 - 379,98 fa una setmana; 248,53 en fa dues-. La Rt és d'1,33 i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és molt alta, concretament de 217,52 entre el 7 i el 13 d'agost. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 726 casos a la capital del Vallès Oriental (+29); 845 amb totes les proves. Un total de 70 persones han mort.

Després de Granollers, també es van fer cribratges a Sabadell, Terrassa i Ripollet. A Sabadell, s'han registrat 2.629 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia, 36 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 3.102. Per altra banda, 360 persones han mort en aquesta ciutat des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot s'ha reduït lleugerament respecte a l'última actualització, tot i que es manté alta (286,92). En paral·lel, la Rt marca 1,6. Del 7 al 13 d'agost, es nota l'increment de proves fetes, amb 4.205 -en l'interval de set dies anterior se'n van fer 2.635-.

A Terrassa, el risc de rebrot és molt alt, de 287,62 -274,44 fa una setmana i 140,66 fa dues-. La Rt, però, baixa a l'1,23. Actualment hi ha 33 pacients ingressats, 8 a l'UCI. El nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 2.415 (+57), 2.830 amb totes les proves. 264 persones han mort des de l'inici de la pandèmia en aquesta ciutat.

Santa Coloma de Gramenet, on el passat dilluns va començar un cribratge, té un risc de rebrot de 237,72 -344,44 fa una setmana- i la Rt és de 0,84. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 1.950 casos confirmats per PCR, 43 més, i 213 defuncions.

A Mollet del Vallès, on han anunciat que també s'augmenten les proves PCR davant l'increment de casos, el risc de rebrot és molt alt, i se situa en 406,26 -413,71 fa una setmana; 187,29 fa dues-. La Rt és d'1,35 i la taxa de confirmats per PCR, de 166,53 -132,08 fa una setmana i 53,6 fa dues-. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat per PCR 720 casos (+13) i 876 amb totes les proves. Fins a 102 persones han mort al municipi.



Regió metropolitana sud

La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 19.371 casos confirmats per PCR, 22.860 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.365, una xifra que no varia respecte a l'última actualització. El risc de rebrot es manté en nivells molt elevats (193,57), però baixa respecte a intervals anteriors -229,83 la setmana passada i 291,74 fa dues-. La velocitat de propagació del virus és de 0,97 –era de 0,99 la setmana passada i d'1,23 fa dues-. La taxa de confirmats per PCR és de 92,46 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 126 pacients ingressats per la covid-19, dels quals 28 estan a les UCI.

A l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 6.632, 106 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 7.322. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 508, un nombre que no ha canviat en les darreres hores. El risc de rebrot es manté a un nivell molt alt, en 475,02 -fa dues setmanes era de 697,62 i la setmana passada era de 525,21-. La Rt, per altra banda, puja a 1,03. Actualment hi ha 71 pacients ingressats, 15 a l'UCI. A la segona ciutat més poblada de Catalunya, a principis de juliol es va detectar un fort increment de contagis que va portar el risc de rebrot a un pic de prop de 900 el 21 de juliol.

A Vilafranca del Penedès, on el passat dilluns va començar un cribratge, el risc de rebrot és de 148,85 i la Rt es manté en 1,14. S'han confirmat 536 casos per PCR des de l'inici de la pandèmia (7 en les darreres hores) i 570 amb totes les proves. En aquesta ciutat han mort 88 persones.



Lleida



A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 8.796 casos confirmats per PCR, 60 més que el dia anterior. Són 9.384 si es tenen en compte totes les proves. 274 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat cinc defuncions en les darreres hores. Pel que fa al risc de rebrot, després que en el balanç del passat dilluns es baixés per primera vegada des de finals de juny de 300, ara se situa en 224,09. La velocitat de propagació es manté per sota d'1 des de fa dies i ara és de 0,85 (puja lleugerament respecte a l'últim balanç). La taxa de confirmats per PCR del 7 al 13 d'agost és de 115,37 per 100.000 habitants. Hi ha 58 pacients ingressats, 16 a l'UCI.

A la comarca del Segrià, hi ha 6.534 casos confirmats per PCR, 30 més; 6.770 amb totes les proves. 193 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot es redueix lleugerament respecte a l'últim balanç i se situa en 261,16, després de dies de clar descens pràcticament ininterromput. El pic del risc de rebrot va registrar-se a la comarca el 22 de juliol, amb un índex de prop de 1.200. La Rt és de 0,84 i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies, de 134,13 per cada 100.000 habitants. Hi ha 47 pacients ingressats i 11 estan a les UCI.

La ciutat de Lleida ha registrat un total de 4.360 casos confirmats per PCR, 22 més que en el darrer balanç; 4.522 amb totes les proves. Hi han mort 144 persones, sense sumar cap víctima en les últimes 24 hores. El risc de rebrot a la capital del Segrià baixa en aquesta actualització, amb 258,45. El nivell és molt alt encara, però queda lluny dels valors superiors a 1.000 que va registrar la ciutat a mitjan juliol. La velocitat de propagació del virus és de 0,86.



Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.136, 68 més, i pugen a 9.262 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores). El risc de rebrot se situa en 80,55 i es manté en moderat des de fa dues setmanes, quan va sortir de la zona vermella. La Rt continua creixent (1,12), després que en el balanç de fa tres dies superés la barrera de l'1. La taxa de confirmats per PCR del 7 al 13 d'agost és de 35,85. Hi ha 27 pacients ingressats, 10 dels quals es troben a l'UCI.

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 130,36 (fa dues setmanes es trobava en 688,34 i fa una en 295,57). La Rt és de 0,67 i la taxa de confirmats per PCR, de 63,51 -131,24 fa una setmana; 241,32 fa dues-. Hi ha 8 pacients ingressats (un menys respecte a l'última actualització), 2 a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 622 casos (+5), 707 amb totes les proves. 12 persones han mort. A la capital de l'Alt Empordà es va registrar un fort increment de contagis el juliol i després d'unes setmanes amb restriccions en aquesta ciutat i a Vilafant, Salut les ha aixecat aquest dilluns, després d'haver confirmat el descens dels contagis.



Catalunya central

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.932 casos confirmats per PCR, 37 més. La xifra s'eleva a 8.628 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.621 persones en aquesta regió (no s'ha notificat cap defunció en les darreres hores). El risc de rebrot a la regió puja una mica respecte a les últimes dades i se situa en 69,63, però es manté en la franja de risc mitjà baix -90,60 fa una setmana-. La taxa de reproducció del virus, però, torna a superar l'1 (concretament se situa en l'1,06), mentre que en l'actualització d'ahir era de 0,94. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 32,02. Hi ha 29 pacients ingressats, 3 a l'UCI.



Camp de Tarragona

Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.808 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 81 positius respecte a l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 3.218. En aquesta regió han mort 396 persones (cap defunció notificada en les darreres hores). El risc de rebrot torna a situar-se en el nivell alt, (105,28) una dada que no s'assolia des del passat 6 d'abril. La setmana passada, el risc de rebrot era del 57,14 (mitjà-alt). La Rt continua pujant i ara és d'1,54. La taxa de confirmats per PCR se situa en 43,2 per cada 100.000 habitants. Hi ha 28 pacients ingressats, 6 a l'UCI.



Terres de l'Ebre

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 691 casos confirmats per PCR, 28 més que en el balanç anterior, i 865 amb la resta de proves. En aquesta regió han mort 60 persones (una més en les darreres hores). Pel que fa al risc de rebrot, aquest s'ha tornat a disparar fins al 103,41 (en la darrera actualització, se situava en el 80,42). No obstant això, encara se situa per sota els nivells de fa una setmana (115,1) i de fa dues (174,48). La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 38,94 per 100.000 habitants i la Rt puja respecte a les darreres dades, a 1,13 (ahir era de 0,72). Hi ha 17 pacients ingressats, 4 a l'UCI.



Alt Pirineu i Aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 474 casos, 11 en les últimes hores; 613 sumant totes les proves. 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (cap defunció en els darrers dies). El risc de rebrot continua augmentant i ja supera el llindar del 100, amb un valor de 131,21 (des del 13 de juliol que la regió no tenia un risc alt de rebrot); la Rt també puja i se situa en 2, i la taxa de confirmats per PCR és de 47,27. Hi ha un pacient ingressat que no es troba a l'UCI.



Balaguer, Granollers i l'Hospitalet, municipis amb el risc de rebrot més alt

Amb les dades acumulades de la setmana del 7 al 13 d'agost, els tres municipis de Catalunya amb el risc de rebrot de coronavirus més elevat són Balaguer (579,87), Granollers (486,56) i l'Hospitalet (475,02). Paral·lelament, els municipis amb la taxa de reproducció del virus (Rt) més alta són Valls (2,71), Lloret de Mar (2,36) i Banyoles (2,32).