Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"Més del 40% dels atesos per serveis socials a Manresa són persones de més de 65 anys" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 17 d'agost. La fotografia de portada és per a la massificació als Empedrats, al parc natural del Cadí-Moixeró. El diari també destaca l'entrevista a Scott Eatherton, nou jugador del Baxi Manresa; el parc solar cooperatiu que proposa l'Ajuntament de Saldes; la recollida de firmes per demanar la millora de la C-59, al Moianès; i el retorn de Música per la Llibertat a Lledoners, entre d'altres.

