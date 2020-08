Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Els titulars a les portades dels diaris d'aquest dimarts se centren en el destí de Joan Carles I i la destitució de Cayetana Álvarez de Toledo. Regió7 dedica avui el seu titular principal a la via romana que hi ha amagada sota el Pont Nou de Manresa: "Manresa conserva restes d'una via romana a sota d'un dels arcs del Pont Nou". El diari també destaca l'acció d'uns veïns de Sant Joan contra okupes conflictius; el monòlit que Moià ha dedicat a les víctimes de la covid; la reserva online per als actes de la Festa Major de Manresa a partir de dijous; i l'anunci de l'adeu a Quique Setién, entre d'altres.



'Regió7': "Manresa conserva restes d'una via romana a sota d'un dels arcs del Pont Nou"

'Diari de Girona': "Detectat un brot amb 13 empleats positius en una empresa de Girona"

'El Punt Avui': "L'emèrit, a Abu Dhabi"

'El Periódico': "El refugi àrab de Joan Carles I"

'El Mundo': "Casado fulmina a Álvarez de Toledo para remodelar el PP"

'ABC': "Casado fulmina a Cayetana por cuestionar su autoridad"

'La Razón': "Casado cesa a Álvarez de Toledo por ser solo "portavoz de sí misma""

'El País': "Casado cesa a Álvarez de Toledo tras pedir un gobierno con el PSOE"

'La Vanguardia': "La Zarzuela confirma que el rei Joan Carles és als Emirats"

'Ara': "Joan Carles I es refugia als Emirats Àrabs"