La circulació de trens pels túnels de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia s'interromprà els dos pròxims caps de setmana

La circulació de trens pels túnels de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia quedarà interrompuda els dos pròxims caps de setmana amb motiu de les obres per adaptar les vies d'aparcament d'ample convencional a l'estació de Sants. Segons Adif, les actuacions corresponents a la primera fase finalitzaran aquest mes d'agost. A través d'un comunicat, la companyia ha detallat que les afectacions a Plaça Catalunya tindran lloc entre la nit del 21 i el matí del 24 d'agost (de les 23.45?h a les 5.15?h), mentre que a Passeig de Gràcia transcorreran entre la nit del 28 al matí del 31 d'agost (en els mateixos horaris). Per facilitar la mobilitat dels passatgers, Renfe ha programat un pla alternatiu de transports.

Entre els dies 21 i 24 d'agost les línies afectades seran l'R1, l'R2 Sud, l'R3, l'R4 i l'R12. En el cas de l'R1 (de l'Hospitalet a Maçanet-Massanes), els trens començaran i acabaran el seu recorregut a l'estació de Plaça Catalunya. Els viatgers de les estacions de l'Hospitalet de Llobregat o Sants podran arribar a Plaça Catalunya utilitzant la línia L1 del metro o bé la línia R4 de Rodalies fins al Clot-Aragó.

La línia R2 Sud (de Sant Vicenç de Calders fins a l'Estació de França) arribarà fins a l'estació de Sants. A tots els usuaris que vulguin arribar a l'estació de França, Adif els indica que poden utilitzar la línia L4 del metro, mentre que els que es dirigeixin a Passeig de Gràcia poden agafar les línies L3 o L5 de metro o la línia R2 Nord de Rodalies.

Pel que fa a l'R3 (de l'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà), el seu recorregut es limitarà de Sant Andreu Arenal a Puigcerdà. Els viatgers de les estacions situacions entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Arenal podran utilitzar la línia L1 del metro o la línia R4 de Rodalies des de l'Hospitalet de Llobregat, Sants, Passeig de Gràcia, el Clot-Aragó o Sant Andreu Comtal fins a Montcada Bifurcació per enllaçar amb l'R3.

En relació amb l'R4 (de Sant Vicenç de Calders a Manresa) i l'R12 (de l'Hospitalet de Llobregat a Manresa), ambdues línies es desviaran pel túnel de Passeig de Gràcia i el Clot-Aragó i no s'aturaran a les estacions de Plaça Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera-Meridiana, Sant Andreu Arenal i Torre Barró. Per arribar a aquests punts, Adif assenyala que els usuaris disposen de la línia L1 de metro i, des de Plaça Catalunya i Arc de Triomf, de la línia R1 fins al Clot-Aragó, on poden enllaçar amb l'R4 i l'R12.



Interrupcions entre el 28 i el 31 d'agost

El següent cap de setmana, les línies afectades per les obres són l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i les línies R13, R14, R15, R16 i R17. En el cas de l'R2 Sud i l'R3, les restriccions durant l'últim cap de setmana d'agost seran les mateixes que durant la setmana anterior.

Pel que fa a l'R2 Nord (de l'aeroport de Barcelona a Maçanet-Massanes), els trens circularan desviats i tindran parada a Plaça Catalunya i el Clot-Aragó, sense aturar-se a Arc de Triomf i emprenent la seva circulació habitual a l'estació de Sant Andreu Comtal.

A l'R11 (de l'Estació de Sants fins a Portbou), els trens regionals modificaran els seus horaris i tindran com a origen i final l'Estació de França. Els usuaris de Sants i Passeig de Gràcia disposaran del servei de metro per arribar al Clot-Aragó i de la connexió de la línia R1 de Rodalies, que va des de Sants fins al Clot-Aragó.

Finalment, els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 tindran l'Estació de Sants com a origen i final de línia, sense parades a Passeig de Gràcia i a l'Estació de França. Per arribar a aquests dos punts, els viatgers hauran d'utilitzar les línies L3, L4 i L5 del metro.

Per altra banda, Adif explica que els títols de transports de Rodalies seran vàlids per fer el transbord a les estacions de metro durant els dies que es produeixin les afectacions.



Un nou esquema de vies per a l'Estació de Sants

Les actuacions dels dos pròxims caps de setmana formen part del projecte conegut com a 4+4, una sèrie d'obres que permetran implementar un nou esquema de vies a l'Estació de Sants i que suposa una inversió de 8,9 MEUR. Amb els treballs dels pròxims dies Adif vol donar per acabada la primera fase de les obres, unes tasques que permetran a l'estació disposar de vies per a la parada de trens que accedeixen a la terminal per cada un dels túnels d'accés. Per Adif, es tracta d'una actuació "de gran importància" per millorar el servei, "ja que permetrà optimitzar i flexibilitzar la capacitat de la infraestructura i de l'explotació en el nucli central de la xarxa ferroviària de Barcelona".

"L'explotació actual està desequilibrada i qualsevol incidència en el tràfic suposa una major afectació a les línies que passen per Plaça Catalunya, dificultant la capacitat de normalització del servei després d'un retard", afegeix Adif. En aquest sentit, assenyala que el projecte 4+4 permetrà "equilibrar les operacions d'entrada i sortida de trens per agilitar els moviments d'estacionament i de pujada i baixada de viatgers, tot permetent que s'incrementi la fluïdesa en el pas per l'estació".

Les tasques que es duran a terme formen part del pla d'obres que Adif i Adif Alta Velocitat estan impulsant pel període 2020-2021, amb una inversió de gairebé 280 MEUR destinada a la millora d'infraestructures de la xarxa ferroviària de Catalunya.