Exministres i ex-alts càrrecs signen un manifest en suport de Joan Carles I

Més d'una setantena d'exministres, expresidents autonòmics i ex-alts càrrecs de l'Estat espanyol –del PSOE, PP i UCD– van signar ahir un manifest en suport de Joan Carles I. El text defensa la tasca del rei emèrit i la seva presumpció d'innocència. «Mai no es podrà esborrar la tasca del rei Joan Carles en benefici de la democràcia i de la nació», diu el text, que avisa que obviar-ho implica una «ingratitud social que no presagiaria res bo de la societat espanyola». Entre els signants hi ha l'exvicepresident del Govern espanyol socialista Alfonso Guerra, l'exministre de Justícia del PP Rafael Catalá i l'exministre franquista i exvicepresident de l'executiu d'UCD Rodolfo Martín Villa.

També signen el document els exministres populars Esperanza Aguirre, Ana Pastor (actualment vicepresidenta segona del Congrés), José Ignacio Wert i Josep Piqué, així com l'exministre socialista Celestino Corbacho. «El llarg regnat de Joan Carles I (1975-2014) ha constituït l'etapa històrica més fructífera que ha conegut Espanya des d'almenys l'inici del segle XIX», afirma el manifest.

El document assegura que el rei emèrit va tenir un «paper determinant i imprescindible» en la Transició a la democràcia després de la mort del dictador Franco.

El manifest de suport defensa la monarquia com a «forma de govern adequada a les necessitats i preferències del poble espanyol, útil per la seva capacitat moderadora i el seu comportament neutral» i també reivindiquen la figura de l'actual monarca, Felip VI, que recull «el millor i més perdurable del llegat del seu pare». «La defensa de Joan Carles I no pot equiparar-se a la protecció d'un determinat sistema de govern sinó que ha de situar-se en el significat global de la Constitució del 1978», remarquen, i demanen a la ciutadania i als actuals responsables polítics, socials, econòmics i culturals que preservin «la integritat política i territorial de la nació», així com «el bon nom de les persones i institucions que han fet possible aquests últims i satisfactoris quaranta anys d'història comuna».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir sobre la democràcia espanyola: «Sense dubte parlem d'una democràcia amb marge de millora», després de citar que aquest sistema polític manté Federico García Lorca i milers de persones demòcrates assassinades per una dictadura «encara en fosses comunes», quan es compleixen 84 anys de l'afusellament del poeta a Granada. L'alcaldessa també va assenyalar que aquesta és «la mateixa democràcia amb un rei emèrit corrupte a la dictadura dels Emirats Àrabs».