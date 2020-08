El president de Mali anuncia la seva dimissió i la dissolució del Govern després de ser detingut per militars rebels

El president de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha presentat la seva dimissió i ha anunciat al seu torn la dissolució del Parlament i del Govern, hores després d'haver estat segrestat juntament amb el primer ministre, Boubou Cissé, per un grup de militars rebels.

"He decidit renunciar al meu càrrec a partir d'aquest moment. No vull que es vessi sang si això significa mantenir-me en el poder", ha anunciat Keita a través d'un missatge difós per la televisió estatal ORTM.

Keita, visiblement afligit, ha reconegut que no ha pogut dirigir l'Exèrcit i ha lamentat les morts que es van produir durant la repressió de les manifestacions del mes de juliol.

El ministeri de Defensa espanyol va informar ahir que els gairebé 200 militars que formen part del contingent espanyol a Mali estan «fora de perill», després que es publiqués que s'estaria desenvolupant un intent de cop d'estat al país.

Les últimes hores s'havien succeït informacions que apuntaven al segrest d'alts càrrecs a la capital del país situat a l'Àfrica Occidental per part d'homes armats, així com a trets registrats en una base militar pròxima a Bamako, fet que podria tractar-se d'un motí.

El nou ministre d'Economia, Abdoulaye Daffé, hauria estat «segrestat» a la seva oficina a Bamako «per homes armats al voltant de les 8 del matí», i el president de l'Assemblea Nacional, Moussa Tiembiné, també estaria segrestat. No hi ha confirmació oficial d'aquests successos.

D'altra banda, a la base militar de Kati, una localitat situada a uns 15 quilòmetres de Bamako, es van sentir trets ahir, segons van indicar residents a l'emissora Ràdio France. D'acord amb aquest mitjà, l'accés a la base militar no és possible i la carretera ha estat tallada. Kati és a prop de Koulouba, on hi ha el palau presidencial.

L'ambaixada d'Espanya ha recomanat als espanyols «evitar desplaçaments a la localitat de Kati i els seus voltants».

El cop d'estat té lloc en un moment en què el país del Sahel es troba sumit en una greu crisi política que s'afegeix a la greu inseguretat ocasionada per les accions dels grups gihadistes, amb les filials d'Al-Qaida i Estat Islàmic al capdavant.