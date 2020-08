Un matrimoni, atacat pels senglars en el seu hort de tarongers de Dénia

«No el vaig veure venir. Tot d'una, se'm va fer tot negre. Em va envestir i em va llançar per l'aire uns tres metres. Vaig notar un dolor terrible a la cama, com si m'haguessin clavat un cop de martell. I allí estava, davant meu. Era un senglar enorme ».

Va passar divendres passat. Un senglar va atacar un home de 77 anys que estava treballant al seu hort de tarongers de Dénia. «Vaig tenir sort que l'animal marxés i no continués envestint-me. Em vaig apujar el camal dels pantalons i tenia tota la cama plena de sang », va indicar ahir aquest veí de València que, amb la seva dona, de 73 anys, va diversos dies a la setmana a la seva finca de Dénia a tenir cura dels tarongers.

Divendres, després de l'atac del senglar, van arribar diverses patrulles de la Policia Local i dues ambulàncies. L'home va ser traslladat a l'hospital. Va patir una greu ferida a la cama, una contusió muscular i un hematoma intramuscular. Porta la cama embenada de dalt a baix i ahir va tornar a l'hospital de Dénia al fet que li curessin i examinessin la lesió.

«Ens fa pànic passejar per la finca. En qualsevol moment, ens poden sortir una altra vegada els senglars», va advertir.

A més, l'esgarrifós atac de divendres no és el primer en aquest hort de Bovetes. L'abril de 2019, l'esposa també va rebre l'escomesa d'un d'aquests animals. Caminava pel camí principal de la finca. El senglar la va envestir i la va llançar al fons d'un barranc. Es va fracturar 8 costelles i la clavícula. Va patir un pneumotòrax i un vessament pleural greu. Els sanitaris la van immobilitzar i la van treure del barranc. Va passar diversos dies en cures intensives i es va témer per la seva vida. Encara arrossega seqüeles. Té obstruïda l'artèria subclàvia i no li arriba bé el reg sanguini al braç esquerre.

La dona afirma que a la seva edat i a la del seu marit volen gaudir de la finca, passejar i anar traient les taronges dolentes. «Però el que no podem és exposar-nos a que ens matin els senglars. S'ha de fer alguna cosa: batudes o el que sigui », indica, i subratlla que no es pot deixar desprotegits davant la fauna salvatge als que volen mantenir en producció i netes les seves parcel·les agrícoles