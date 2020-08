Publiquen unes fotos de Bill Clinton amb una de les esclaves sexuals de Jeffrey Epstein

L'expresident dels Estats Units Bill Clinton torna a veure's involucrat en un escàndol sexual de primera magnitud, després de publicar-se fa uns dies que el mandatari havia estat en la coneguda com 'illa de les orgies d'Epstein'. Ara, el diari britànic 'Daily Mail' publica unes fotos en les quals es pot veure el dirigent amb Chauntae Davies, una de les esclaves sexuals de Jeffrey Esptein que el 2002, quan es van prendre les imatges, devia tenir uns 22 anys.



A les fotos es veu l'expresident somrient mentre Davies li fa un massatge al coll en una escala a Portugal durant un viatge amb Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell a l'Àfrica el 2002, al famós avió The Lolita Express. Clinton havia acabat el seu segon mandat com a president dels Estats Units l'any anterior.





EXCLUSIVE: 'Would you mind giving it a crack?' Clinton leans back and smiles while receiving neck massage from Epstein victim https://t.co/wtWwgLa2CX — Daily Mail US (@DailyMail) August 18, 2020

Segons la versió que ha explicat la mateixa Chauntae Davies, va ser Maxwell la que va insistir que fes un massatge a l'expresident, que s'havia queixat de dolor al coll.