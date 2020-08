Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 22 de juliol, el seu titular principal a la nova defunció per covid-19 a Manresa: "Althaia passa de sis a dotze ingressats per covid i suma un mort després d'un mes". La fotografia és per al desconcert que ha generat la nova restricció del tabac entre els fumadors i els restauradors. El diari també destaca l'exposició de la Patum de Berga; el preacord entre Montajes Rus i el comitè d'empresa; la demanda dels experts per donar més valor als vestigis de via romana de Manresa; i els problemes de Calaf amb l'aigua potable, entre d'altres.

Titulars diversos a les portades dels diaris d'aquest dimecres.