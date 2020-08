El Comitè local del PDeCAT de Terrassa plega en bloc i marxa amb Puigdemont

El Comitè local del PDeCAT de Terrassa plega en bloc per donar suport al projecte de JxCat de l'expresident i eurodiputat, Carles Puigdemont. Segons ha pogut saber l'ACN, la direcció –formada per una desena de persones- ha enviat una carta a la militància de Terrassa explicant que deixa així les seves responsabilitats i opten per la via de Puigdemont, en detriment de la defensada pels líders del PDeCAT que encapçala David Bonvehí. Segons Miquel Sàmper, portaveu del partit a Terrassa, la decisió s'ha pres meditadament després de molt debat. Però admet, igualment, que el posicionament dels presos i exiliats independentistes –entre els que hi ha els terrassencs Lluís Puig i Josep Rull- al costat de Puigdemont ha pesat en el moviment final.