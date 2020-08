Cs impulsa la candidatura de Carlos Carrizosa a les eleccions al Parlament i aparta Lorena Roldán

Ciutadans ha impulsat Carlos Carrizosa com a candidat a les eleccions al Parlament i aparta la fins ara candidata, Lorena Roldán. Així s'ha decidit en una reunió del Comitè Permanent extraordinària aquest dimecres, una decisió que haurà de ratificar el Comitè Executiu del partit. El partit opta perquè el candidat als pròxims comicis tingui exclusivament un càrrec públic a Catalunya per no "ser identificat com un candidat de sigles" i difuminar "qualsevol idea de partidisme" amb l'objectiu de "facilitar" una coalició constitucionalista. Actualment, Roldán és portaveu al Senat i de portaveu nacional adjunta del Comitè Executiu.

Amb tot, el partit assegura que Roldán mantindrà una presència destacada a la candidatura, participarà activament a la campanya electoral pel seu "gran valor afegit" i continuarà com a portaveu al Parlament.

El partit taronja avança que intensificarà les converses i els contactes amb la resta de formacions constitucionalistes per aconseguir una candidatura conjunta que garanteixi que "no es perdi ni un vot per la convivència i la democràcia" i que "pugui guanyar a les urnes una aliança entre separatistes".

Durant la trobada, en la qual hi ha participat la presidenta de Cs, Inés Arrimadas –reincorporada després del permís per maternitat-, així com Roldán i Carrizosa, el partit ha abordat la situació actual al país per la pandèmia i la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya davant una "previsible inhabilitació" de Quim Torra que el Suprem podria ratificar "les properes setmanes".

En el text difós als mitjans, el partit agraeix a Roldán la seva "dedicació" i el seu "compromís personal i polític" al projecte i la feina desenvolupada a Catalunya. "La situació política a nivell nacional, marcada per la pandèmia de la covid-19, requereix que l'actual candidata, Lorena Roldán, se centri en les seves importants responsabilitats com a portaveu de Cs al Senat i com a portaveu nacional ajunta del Comitè Executiu", afegeixen.

La decisió s'articularà d'acord amb l'establert als estatuts del partit per casos d'excepcionalitat política i sanitària com les actuals, segons informen en el comunicat.

"Tant Lorena Roldán com Carlos Carrizosa coincideixen en posar per sobre de tot els interessos dels constitucionalistes catalans i aspiren a sumar forcs per una candidatura constitucionalista liderada per Ciutadans", conclou el text.



Roldán assegura que l'elecció de Carrizosa és «meditada»

La portaveu de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha assegurat aquest dijous que l'elecció del líder taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, com a cap de llista per a les properes eleccions és una decisió "meditada" i "presa en equip". Roldán es va imposar el juliol de l'any passat a les primàries de Cs per ser la candidata a la Generalitat, però ahir dimecres a la nit la formació taronja va anunciar en un comunicat que el Comitè Permanent del partit havia decidit rellevar-la i situar Carrizosa com a presidenciable. En una entrevista amb Onda Cero, Roldán ha justificat el canvi per "intentar aconseguir una coalició constitucionalista a Catalunya" amb el PPC i el PSC. "El pas que hem fet va en aquesta línia", ha dit.

La també senadora va aconseguir el 86,6% dels vots a les primàries de Cs i va vèncer els 11 rivals que li van disputar el càrrec. Preguntada per la utilitat d'aquests processos si finalment és la direcció estatal qui escull els candidat, Roldán s'ha limitat a donar les "gràcies a la militància" pel suport rebut. A més, ha rebutjat que se la consideri defenestrada: "És molt sucós intentar buscar la polèmica, però res més lluny de la veritat".