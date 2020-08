Torrent a Puigdemont, des de Moià: «Un independentista pot desgastar o pot ajudar a construir»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha retret a Carles Puigdemont que hagi qüestionat la sobirania de la cambra i s'hagi optat per "ser bons minyons". Torrent ha assegurat des de Moià que, mentre ell estigui al capdavant del Parlament, no s'obligarà cap treballador públic a assumir les conseqüències de les decisions polítiques, en referència al fet que no es publiquessin al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) les resolucions completes aprovades al ple de la monarquia. "Un independentista pot desgastar o pot ajudar a construir", li ha retret, tot subratllant que ells aposten per "la segona via". "De res serveix intentar desgastar al que tens al costat perquè el trajecte l'hem d fer junts", ha afegit.

L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, va assegurar aquest dimecres que "renunciar a la defensa de la sobirania del Parlament i ser bons minyons" no comportarà "ni menys repressió ni més llibertat". Ho va advertir a Instagram, on va compartir els fragments de les resolucions aprovades al ple de la monarquia del Parlament i que no es van publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

El secretari general de la cambra, Xavier Muro, s'hi va oposar perquè va entendre que contradeien sentències i requeriments del Tribunal Constitucional (TC), per la qual cosa JxCat en va exigir el cessament. Finalment, però, la Mesa va desestimar-ho dimarts. Puigdemont va considerar "censura" l'acció de Muro i va acompanyar la seva publicació d'una imatge que vincula el dictador Francisco Franco amb el rei emèrit Joan Carles I i el seu fill, l'actual monarca espanyol, Felip VI.

Aragonès demana als ajuntaments que no entreguin els superàvits



Alcaldes d'ERC s'han trobat aquest dijous a Moià per consensuar una resposta al decret dels romanents municipals. Hi han participat, entre d'altres, alcaldes de ciutats com Manresa, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Figueres o Sitges, a banda de Dionís Guiteras, batlle de Moià. ERC ha exigit la retirada del reial decret llei que permetria a l'Estat utilitzar part del superàvit dels ajuntaments per afrontar els efectes de la pandèmia del coronavirus.

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha recalcat que es tracta d'uns "estalvis" que els ajuntaments han de poder disposar per destinar a les polítiques socials, motiu pel qual ha exigit al Govern espanyol "que derogui" la proposta. En cas que no ho faci, ha fet una crida a la resta de forces polítiques a tombar la proposta al Congrés dels Diputats i ha demanat als ajuntaments que no entreguin els superàvits a l'Estat.