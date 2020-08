Més de mig miler d'asimptomàtics a Catalunya després dels cribratges massius

Diversos veïns de Santa Coloma de Gramenet fent cua per fer-se una prova PCR

Diversos veïns de Santa Coloma de Gramenet fent cua per fer-se una prova PCR | ACN

El Departament de Salut ha fet fins ara un total de 21.216 proves PCR (dades provisionals) en els cribratges de covid-19 en diverses localitats de Catalunya i ha detectat 513 positius de persones sense símptomes -asimptomàtiques, tot i que també podrien ser presimptomàtiques-, el 2,41% de les mostres analitzades. Salut ha intensificat en els darrers dies aquesta estratègia per buscar de manera més proactiva el virus entre la població amb l'objectiu de detectar de forma precoç els positius i aïllar-los, així com els seus contactes, per disminuir la transmissió comunitària. Quant als cribratges que han finalitzat en els darrers dies, s'han detectat 160 casos a Santa Coloma de Gramenet i una vintena al barri de Ca n'Oriac de Sabadell.