Una acció a les xarxes demana la llibertat de les preses de l'1-O i reivindica les exiliades

Partits i associacions coordinades per Dones per la República han dut a terme una acció virtual aquest diumenge a les xarxes per reivindicar les dones exiliades arran del procés independentista català i exigir la llibertat de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de l'exconsellera Dolors Bassa. Ho han fet coincidint amb els 29 mesos de l'entrada a presó d'ambdues preses i per defensar que l'autodeterminació "és un dret, no un delicte". També s'hi ha homenatjat altres dones que han estat detingudes o investigades com les integrants de la Mesa del Parlament de la passada legislatura Anna Simó i Ramona Barrufet, la membre dels CDR Tamara Carrasco i l'intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana.



Les mateixes Forcadell i Bassa han participat de la iniciativa. L'expresidenta del Parlament i exlíder de l'ANC ha qualificat el temps que ha passat empresonada com a "29 mesos de dolor, patiment i justícia". "Mai no podrem recuperar el temps que ens han pres ni tots els dies i nits lluny de les persones que estimen", ha lamentat a Twitter.





Avui fa 29 mesos que em van prendre la llibertat, 29 mesos de dolor, patiment i injustícia. Mai no podrem recuperar el temps que ens han pres ni tots els dies i nits lluny de les persones que estimen. La venjança continua. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) August 23, 2020

Cap persona menystinguda !! Cap persona sense veu ni dona ni home.Totes som i volem ser! https://t.co/fPmMlCPKs7 — Dolors Bassa (@dolorsbassac) August 23, 2020

Bassa, per la seva banda, ha demanat no deixar "cap persona sense veu, ni dona ni home". Des de l'estranger, l'exconsellera Meritxell Serret, actual delegada de la Generalitat a Brussel·les, ha fet una crida reivindicar "lideratges i valors feministes" i a no oblidar cap dona. "Combatem la injustícia de la repressió que ens vol anul·lar i només busca venjança", ha reclamat.Hi han participat partits com JxCat, ERC, la CUP, el PDeCAT i Demòcrates de Catalunya associacions com Òmnium Cultural, l'ANC i Súmate, entre altres.