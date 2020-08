Torra diu que les escoles han d'obrir «sí o sí» i demana «un esforç permanent més» als ciutadans

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat que les escoles s'obriran "sí o sí" al setembre. Torra ha assegurat que no es poden permetre que els ciutadans no vagin a la feina i que els centres educatius es mantinguin tancats. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha assenyalat que "venen dies decisius" per afrontar la pandèmia. "Hem de doblegar la corba i per això demanaré un nou esforç als ciutadans", ha assenyalat Torra. En el discurs de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada, el president ha anunciat que en les properes hores anunciarà un pla per la tornada de les vacances tant a la feina com a l'escola.

Torra ha demanat la col·laboració de tothom perquè el país "funcioni" i diu que és un "repte" que els propers dies es pugui doblegar la corba de contagis. El president ha tornat a lloar tota la feina del personal sanitari i dels serveis essencials i ha recalcat que el fet de tenir menys contagis que altres comunitats autònomes no ha de ser un motiu de satisfacció. Amb tot, deixa clar que el setembre els centres escolars obriran i els ciutadans aniran a la feina "sí o sí". "Tal i com diu el doctor Argimon, un país no pot funcionar sense les seves escoles".