Catalunya registra 1.776 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i supera els 100.000

Catalunya registra 1.776 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 100.646, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 122.335 casos (1.788? més) amb totes les proves. Segons les dades de la Generalitat, 12.954 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, però cap en les últimes hores. El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, se situa en 180,13, per damunt de la setmana passada, quan era de 159,95 (del 7 al 13 d'agost). La velocitat de propagació augmenta lleugerament fins a 1,12 i segueix per damunt d'1. Hi ha 672 pacients ingressats, 15 més que en el balanç anterior, i 134 a l'UCI, dos més.

El risc de rebrot ha oscil·lat de 162,06 (del 31 de juliol al 6 d'agost) a 159,95 (del 7 al 13 d'agost) i al valor actual de 180,13 (del 14 al 20 d'agost). El web 'dadescovid.cat' mostra tendències en intervals de set dies, sense tenir en compte els tres darrers. El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol, per sobre de 200, mentre que el llindar de risc alt se situa en 100.

La taxa de reproducció del virus (Rt) augmenta lleugerament fins a 1,12. Entre el 7 i el 13 d'agost era d'1,04. Per frenar la propagació del virus s'ha de situar per sota de la barrera de l'1, ja que aquest indicador mostra quantes persones contagia de mitjana algú amb covid-19; és a dir, si la Rt és 1, significa que una persona en contagia una altra.

Entre el 14 i el 20 d'agost, a Catalunya s'han detectat 6.596 casos confirmats per PCR, una xifra superior als 6.121 casos de l'interval de set dies anterior, del 7 al 13 d'agost. Del 31 de juliol al 6 d'agost, se'n van confirmar 6.108. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 85,98 per cada 100.000 habitants, 79,62 fa més de dues setmanes i 79,78 en fa una.

Entre el 14 i el 20 d'agost, s'han realitzat 83.266 PCR, amb una taxa de 1.311,88 proves per 100.000 habitants. D'aquestes, el 8,51% ha tingut un resultat positiu i la mitjana d'edat de les persones a qui s'ha detectat el virus és de 38 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 100.646 són per PCR, 4.429 epidemiològics, 3.170 probables, 4.137 són proves ELISA i 9.953 tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació de l'estat immunològic).

En les darreres hores no s'ha informat de cap defunció i el total de persones que han mort per coronavirus es manté en 12.954, segons les dades de Salut. 7.127 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris; 4.130 en residències; 820 en domicilis i 877 no estan classificades per falta d'informació.



Residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.698, 20 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.201 si es tenen en compte les altres proves.

En aquests mesos, 6.399 persones que vivien en residències han mort (cap en les darreres hores). D'aquestes defuncions, 1.872 corresponen a centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.115 s'han produït en residències, 94 en domicilis i 318 no es poden classificar per falta d'informació.



Barcelona

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 26.308 (335 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 32.949 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.358 persones (cap en les darreres hores). El risc de rebrot continua molt elevat, en 195,47, per sobre de valors de la setmana passada (188,28 del 7 al 13 d'agost). La Rt baixa una centèsima fins a 1,12 i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 88,17 per cada 100.000 persones. Hi ha 154 pacients ingressats, 30 a les UCI.

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat des de l'inici de la pandèmia 25.685 casos confirmats per PCR (328 més) i 32.134 amb totes les proves. Un total de 4.318 persones han mort per coronavirus en aquests mesos. El risc de rebrot és de 198,59 (en l'interval anterior era de 184,52 i en fa dos, de 186,34). La Rt disminueix lleugerament fins a 1,14, però segueix per sobre dels valors de fa una setmana (1,07).



Regió metropolitana nord

La regió metropolitana nord registra un total de 23.494 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 521 més que en l'últim balanç; 27.963 amb totes les proves. Hi han mort 2.952 persones des de l'inici de la pandèmia (zero en les últimes 24 hores). El risc de rebrot supera el 200 i se situa en 201,75 (184,12 en l'interval de set dies anterior). La velocitat de propagació del virus ha assolit l'1,1. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies per 100.000 habitants és de 95,86. Segons les últimes dades, hi ha 191 pacients ingressats, 27 a les UCI.

A Granollers, ciutat on es va fer el primer cribratge després de detectar-s'hi un brot i on ara es faran més proves massives (juntament amb les Franqueses del Vallès i Canovelles), el risc de rebrot es troba molt elevat des de fa dies, ara a 569,46 (547,40 en l'interval de set dies anterior). La Rt és d'1,11 i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és molt alta, concretament de 263,90 entre el 14 i el 20 d'agost. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 938 casos a la capital del Vallès Oriental (+60); 1.061 amb totes les proves. En l'última setmana, del 14 al 20 d'agost, s'han confirmat per PCR 165 casos. Un total de 79 persones hi han mort.

Al Vallès Occidental, on es van fer cribratges fa uns dies, la situació millora de forma clara, si bé encara falta per sortir de la zona vermella. A Sabadell, s'han registrat 2.832 casos confirmats per PCR de l'inici de la pandèmia, 36 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 3.353. 362 persones han mort en aquesta ciutat des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és de 161,86 (era 301,47 l'última setmana). La Rt segueix per sota d'1, a 0,83, i la taxa de confirmats per PCR és de 82,08. Hi ha 26 pacients ingressats, quatre a l'UCI.

A Terrassa, el nombre total de casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 2.618 (+47), 3.055 amb totes les proves. 267 persones hi han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és molt alt però baixa a 153,86 (era de 296,34 en l'interval de set dies anterior). La Rt continua força estable, ara a 0,72, i la taxa de confirmats per PCR és de 82,35. Actualment hi ha 30 pacients ingressats, quatre a l'UCI.

Santa Coloma de Gramenet, on també s'han fet cribratges en barris concrets, té un risc de rebrot disparat fins a 474,27 (296,64 en l'interval anterior) i la Rt puja a 1,35. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 2.240 casos confirmats per PCR, 63 més, i 214 defuncions. Hi ha 13 pacients ingressats, quatre a l'UCI.



Regió metropolitana sud

La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 20.745 casos confirmats per PCR, 319 en les darreres hores; 24.382 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.370 (cap de nova en les últimes 24 hores). El risc de rebrot continua en nivells molt elevats, a 199,34, tot i que inferior al dels set dies anteriors: 203,51. La velocitat de propagació del virus se situa en 1,05. La taxa de confirmats per PCR és de 93,70 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 142 pacients ingressats per la covid-19, dels quals 27 són a les UCI.

A l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 7.218. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 7.934. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya han estat 508. El risc de rebrot és molt alt, 452,89, però continua per sota del de l'interval anterior, que era de 496,70. La Rt torna a superar l'1 i és d'1,04. Actualment hi ha 73 pacients ingressats, 14 a l'UCI. Salut va començar divendres un cribratge massiu als barris de Collblanc i la Torrassa, on es van detectar els primers grans rebrots de l'àrea metropolitana de Barcelona a principis de juliol. Al conjunt del municipi, el risc de rebrot va arribar a un pic de 905 el 21 de juliol.



Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 7.190 casos confirmats per PCR, 52 més. La xifra s'eleva a 8.953 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.623 persones en aquesta regió, cap en les últimes hores. El risc de rebrot se situa en 109,44 i segueix a la zona vermella, que havia abandonat a l'abril. En les últimes setmanes, el risc de rebrot havia registrat diverses ondulacions, però s'havia mantingut dins la franja de risc moderat. La taxa de reproducció del virus és 1,34 i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 46,99. Hi ha 24 pacients ingressats, tres a l'UCI.

Dins d'aquesta zona, la ciutat de Vic ha moderat el seu risc de rebrot, tot i que segueix alt a 281,01 i té una Rt d'1,33. En l'última setmana s'hi han confirmat 53 casos. Tot i això, els hospitalitzats per covid-19 són tres, cap a l'UCI



Camp de Tarragona

Al Camp de Tarragona s'han registrat 3.370 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 199 positius respecte de l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 3.793. En aquesta regió han mort 397 persones. El risc de rebrot segueix creixent fins a 223,78, mentre que en el període anterior se situava en la meitat, 113,33, i en 57,58 fa dues setmanes. La Rt és d'1,67 i la taxa de confirmats per PCR se situa en 88,20 per cada 100.000 habitants. Hi ha 39 pacients ingressats, set a l'UCI.

A Reus, on Salut ha iniciat cribratge, el risc de rebrot és de 513,49, després que el 10 d'agost entrés a la zona vermella. La Rt és de 1,67 i la taxa de confirmats per PCR, de 199,45. En l'última setmana (del 14 al 20 d'agost) s'han confirmat 220 casos, mentre que en l'interval anterior, 114. En aquesta ciutat, des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 750 casos per PCR, 108 en les darreres hores; 814 amb totes les proves. 49 persones hi han mort en aquests mesos.

La capital de l'Alt Camp, Valls, el risc de rebrot és 356,16, el doble que en el període anterior, que era 177,43. La Rt del municipi és 2,36 i s'hi han detectat 144 positius de coronavirus per PCR, 24 en el darrer període. Comptant totes les proves, la xifra és de 170. Actualment hi ha un sol pacient ingressat i el nombre de defuncions des de l'inici de l'epidèmia és 26, 24 dels quals en residències.



Terres de l'Ebre

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 797 casos confirmats per PCR, 26 més que en el balanç anterior, i 973 amb la resta de proves. En aquesta regió han mort 63 persones. El risc de rebrot baixa a 140,50, després que en l'actualització de dilluns tornés a entrar en la zona de risc alt. La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 58,70 per 100.000 habitants i la Rt segueix a la baixa a 1,42. Hi ha sis pacients ingressats, quatre a l'UCI.

A Tortosa la situació millora progressivament tot i que el el risc de rebrot continua alt en 276,71 i la Rt és d'1,6. Des de l'inici de la pandèmia s'hi han confirmat 175 casos amb PCR, cinc en les últimes hores, i 230 amb totes les proves. El total de defuncions al municipi han estat 12 i ara mateix hi ha dos hospitalitzats, un d'ells a l'UCI.



Lleida, Balaguer i Mollerussa

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 9.271 casos confirmats per PCR, 147 més que el dia anterior. Són 9.899 si es tenen en compte totes les proves. 282 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (cap en les darreres hores). Pel que fa al risc de rebrot, ara se situa en 245,98. La velocitat de propagació torna a superar l'1 a 1,03. La taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 d'agost és de 121,69 per 100.000 habitants. Hi ha 51 pacients ingressats, 17 a l'UCI.

A la comarca del Segrià hi ha 6.807 casos confirmats per PCR, 60 més; 7.064 amb totes les proves. 198 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot se situa en 249,83. El pic del risc de rebrot va registrar-se a la comarca el 22 de juliol, amb un índex de prop de 1.200. La Rt es manté per sota d'1 a 0,99 i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies és de 120,01 per cada 100.000 habitants. Hi ha 34 pacients ingressats i deu són a les UCI.

Pel que fa a Balaguer, la ciutat amb un risc de rebrot més alt de Catalunya, s'hi han detectat 539 casos de coronavirus per PCR des de l'inici de la pandèmia, 567 sumant-hi la resta de proves. El risc de rebrot és de 608,63, tot i que per sota del període anterior, 628,55 (del 7 al 13 d'agost) i el nombre de defuncions a la capital de la Noguera ha estat de 16. La Rt és d'1,05. Actualment hi ha quatre persones hospitalitzades, tres d'elles a l'UCI.

El risc de rebrot a Mollerussa s'ha disparat de 156,99 en el període anterior a l'actual 484,50. La Rt a la capital del Pla d'Urgell és 2,04 i els positius sumen 269, 250 dels quals detectats amb PCR. Hi ha una persona a l'hospital i el nombre total de morts al municipi és 12.



Alt Pirineu i Aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 533 casos, 19 en les últimes hores; 672 sumant totes les proves. 29 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (cap defunció en els darrers dies). El risc de rebrot se situa en 196,06, després que en l'actualització de dilluns passat aquesta regió entrés a la zona vermella (des de mitjan juliol no tenia un risc alt de rebrot). La Rt segueix per sota del 2 i és d'1,58 i la taxa de confirmats per PCR és de 72,38. El nombre de casos confirmats s'ha quasi doblat d'un interval a un altre: de 34 entre el 7 i el 13 d'agost a 49 del 14 al 20 d'agost. Hi ha vuit pacients ingressats, un a l'UCI.

A l'Alt Urgell, incloent-hi la Seu d'Urgell, el total de positius és de 169, 161 detectats per PCR. El risc de rebrot segueix disparat de 167,33 entre el 7 i el 13 d'agost a 533,30 entre el 14 i el 20 d'agost i la Rt se situa en 2,71. La comarca, amb 20.177 habitants, suma sis morts per covid-19 des de l'inici de la pandèmia i actualment té tres hospitalitzats, cap a l'UCI.



Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.613, 144 més, i pugen a 9.808 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 834 persones des de l'inici de la pandèmia (cap en les darreres hores). El risc de rebrot puja a 108,55, i supera el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les darreres setmanes. La Rt és 1,23 i la taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 d'agost, de 50,19. Hi ha 26 pacients ingressats, nu dels quals a l'UCI.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha passat en dues setmanes de 60,18 a 214,49 i la Rt és d'1,65. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 1.287 casos, 31 en les darreres hores; 1.736 amb totes les proves. 145 persones hi han mort i hi ha dos pacients ingressats.



Balaguer, Granollers i Reus, ciutats amb més risc de rebrot

Les capitals de la Noguera, Balaguer; del Vallès Oriental, Granollers, i del Baix Camp, són les ciutats catalanes amb un risc de rebrot més alt. Balaguer encapçala la llista amb un risc de 608,63 i Granollers el té de 569,46. Reus, que en el balanç anterior quedava superada per Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), recupera la tercera posició amb un risc de 513,49, mentre que la ciutat barcelonina es queda amb 474,27. Entremig hi apareix Mollerussa, on el risc de rebrot se situa en 484,50.

Proves massives de PCR



El departament de Salut reprendrà avui la realització de proves massives de PCR en alguns barris amb l'objectiu de detectar casos de persones asimptomàtiques, que tenen la malaltia sense saber-ho i poden, per tant, encomanar-la. Les proves es reprendran en barris de Reus (Baix Camp), on divendres i dissabte ja es van iniciar al CUAP (Centre unificat d'atenció primària) Sant Pere i l'hospital de Reus.

L'objectiu de les autoritats sanitàries és realitzar les proves a 3.000 persones d'entre 20 i 50 anys als barris de la Sardana, Monestirs i Pastoreta. La Generalitat ha adoptat mesures especials a Reus davant l'augment de casos de covid i porten a terme aquestes proves tant agents cívics, com de Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja i personal de Salut. Avui el departament de Salut posarà en marxa al barri Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat un cribratge massiu per detectar nous casos de covid-19.

El punt de recollida estarà ubicat al centre cívic Sant Ildefons, al carrer Gerdera, que romandrà obert entre les nou del matí i les set de la tarda. Les proves PCR es faran als veïns d'entre 18 i 40 anys que hi acudeixin voluntàriament, que siguin asimptomàtics i als quals, recentment, no els hagin realitzat una PCR per detectar la covid-19.



Sense dades per un confinament

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va assegurar que «no tenim dades, ni de bon tros, per pensar en un confinament». En una entrevista a Naciódigital, Argimon va reiterar que «l'indicador clau és la pressió assistencial», però va matisar que cal «abaixar la corba» de contagis de cara al setembre perquè «quan hi hagi més interacció social i més moviment hi haurà més risc d'infecció».

Segons el secretari de Salut Pública, el curs escolar ha de començar «si o sí». De fet, va subratllar que «hi ha una plena coincidència entre Educació i Salut» en aquest sentit, però reconeix que «el curs no serà normal». Argimon va criticar que en alguns casos «els aïllaments no es compleixen correctament», ja que hi ha contactes estrets que no entenen «per què s'han de quedar a casa si es troben bé».