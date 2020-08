Els expresidents del Parlament Rigol, Benach i De Gispert demanen formalment l'indult per a Carme Forcadell

Els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert han registrat una petició d'indult per a la també expresdienta de la cambra Carme Forcadell. Ho han explicat ells mateixos aquest dilluns en una roda de premsa en què han detallat que Forcadell coneix la iniciativa però que no hi ha participat. Així mateix, han reivindicat l'amnistia com a millor solució per als líders independentistes empresonats arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

"Abans que es pugui plantejar la llei d'amnistia, hem considerat que ho havíem de fer per ella", ha assegurat De Gispert. Tant ella com Rigol han subratllat que l'indult no suposa "ni el penediment ni cap altra acceptació" dels fets pels quals se l'ha condemnat.