Álvarez de Toledo admet que està «meditant profundament» si deixa l'escó al Congrés

La diputada del PP al Congrés per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha explicat aquest dimarts que està "meditant profundament" si deixa l'escó després que el president del partit, Pablo Casado, la cessés com a portaveu del grup popular a la cambra. "Són reflexions que no deixo de fer-me des de fa una setmana", ha admès en una entrevista amb la Cadena Cope.

Álvarez de Toledo ha vinculat la seva continuïtat com a diputada al fet que representa votants de Catalunya que "viuen la doble pandèmia nacionalista i vírica". "Mereixen cura i protecció, empara i representació", ha afirmat. A més, ha confessat que no ha tornat a parlar amb Casado des que li va comunicar la destitució.

La diputada popular ha dit estar "afligida" personalment perquè "ser portaveu del grup popular és el màxim honor", però que no està desanimada tot i els "atacs de dins del PP" que ha rebut. "No esperava que dins de l'estructura del partit succeís això", ha assegurat, per la qual cosa té un "sentiment de fracàs".

Álvarez de Toledo ha emplaçat el centre-dreta espanyol a batallar pel "gran espai de la raó" i a disputar la superioritat moral a l'esquerra. "S'ha d'aparcar qualsevol por", ha reflexionat, perquè "hi ha una nació orfe esperant el seu lideratge".