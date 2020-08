Un fiscal suís investiga una mansió comprada per Corinna a Anglaterra

Segons informa El País, el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que està investigant les finances de Corinna Larsen i el rei emèrit, ha inclòs a la investigació una casa de camp senyorial situada a l'oest d'Anglaterra, a prop de Gal·les, comprada per Larsen per un valor de sis milions de lliures (6,7 milions d'euros).

Segons indica El País, el beneficiari de la mansió seria un fill de Larsen, Alexander, de 18 anys. La propietat, coneguda com a Chyknell Hall Estate, que va ser comprada l'any 2015, té vuitanta-una hectàrees i consta d'onze habitacions, biblioteca i camp de criquet.

El fiscal va començar a investigar la mansió anglesa perquè va ser adquirida després de les suposades donacions de Joan Carles I a Corinna Larsen i alhora per l'estructura opaca que presentava el moviment de compra, ja que Corinna la va posar en nom del seu fill quan aquest tan sols tenia 13 anys. A més a més, la compra de l'immoble es va fer a través d'una fundació de Larsen registrada a Panamà, Solare, més endavant reconvertida en Jade Trust, beneficiària d'una donació del rei emèrit.

Segons les fonts d'El País, Larsen ja va ser interrogada pel fiscal Bertossa i va justificar en la seva declaració la compra a nom del seu fill perquè, segons l'empresària, quan ell fos major d'edat «no tindria la maduresa suficient per administrar la propietat».

D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assenyalar ahir que els dies posteriors a la fugida del rei emèrit d'Espanya quan no es coneixia exactament on era «no van ser bons per a la monarquia», i va apuntar que la institució, encarnada, representada i dirigida per Felip VI, és «forta i té credibilitat».

A l'entrevista a la Cadena Ser feta ahir, recollida per Europa Press, Robles va dir que, si bé s'ha de respectar el principi de presumpció d'innocència per a tot ciutadà, «ningú està per sobre de la llei», i en el cas de Joan Carles I, si és cridat a declarar, haurà de comparèixer. També va indicar que no s'ha de posar en qüestió el pacte constitucional que té «la monarquia encarnada en Felip VI com a punt important».

Joan Carles I és als Emirats Àrabs Units (EAU), segons va informar la Casa Reial a mitjan agost, dues setmanes després de fer-se pública la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya.

La decisió va arribar després que es conegués que la Fiscalia del Tribunal Suprem assumia la investigació derivada de les diligències obertes el desembre del 2018 per Anticorrupció.