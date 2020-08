El Govern obrirà les escoles el 14 de setembre per «garantir el dret a l'educació» de l'alumnat

Els consellers d'Educació i Salut, Josep Bargalló i Alba Vergés, han presentat aquest dimarts els acords de Govern després del Consell Executiu extraordinari, que inclouen les mesures previstes per a la reobertura dels centres educatius a partir del 14 de setembre. El curs escolar començarà amb l'obligació de portar mascareta per a tots els alumnes de secundària, batxillerat i FP i per als de primària quan el risc de contagi a la zona sigui alt, amb grups estables el més reduïts possibles, controls de temperatura i símptomes i un cribratge a 500.000 persones en dos mesos.

Bargalló ha assegurat que s'han d'obrir les escoles per «garantir el dret a l'educació» de l'alumnat. Segons el conseller, el curs 2020-2021 «s'han de prioritzar els aprenentatges clau»; cal treballar per millorar les competències digitals i per adquirir un currículum «més globalitzat»; i també, ha dit Bargalló, cal que el proper curs garanteixi «la inclusió de tot l'alumnat».

Entre les mesures anunciades, Bargalló ha recordat que els grups estables hauran de ser el més reduïts possibles (ahir el Govern ja va avançar que la ràtio a primària seria de menys de 20 alumnes per classe); ha anunciat que l'ús de la mascareta serà obligatori sempre a secundària i als estudis superiors i opcional a infantil i primària (a partir de 6 anys) segons l'evolució de casos de covid-19, que es valorarà setmana a setmana, «perquè els criteris sanitaris estan claríssimament per sobre dels pedagògics a causa de la situació actual»; també es controlarà la temperatura i els símptomes i es farà un cribatge poblacional a 500.000 persones de la comunitat educativa.

Bargalló ha insistit en el compliment de les normes bàsiques (distància, mascareta i neteja) com a element essencial per evitar brots a les escoles i als instituts. El manteniment dels grups estables serà més important que el nombre d'alumnes i docents que formen aquests grups, ha assegurat; les entrades i les sortides dels centres educatius es faran «més espaiades» per garantir que els grups d'alumnes coincideixin al mínim entre ells, fet que afectarà la mobilitat urbana; en aquest sentit també s'hauran d'ampliar les hores de pati, segons Bargalló, i les restriccions als menjadors per evitar que s'hagin de compartir objectes com els setrills.

La consellera Vergés, per la seva banda, ha explicat que s'escolliran entre 50 i 100 centres escolars del país a través dels quals es monitoritzarà el nou curs en relació a l'evolució de la covid. Sobre la previsió de fer 500.000 proves de PCR, Salut confia en fer-ne 8.000 diàries entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre amb equips mòbils, i arribar a fer-ne 20.000 diàries en una segona etapa des de mitjans d'octubre fins al 15 de novembre.