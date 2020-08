Noves protestes als Estats Units pels trets de la policia contra un home negre

Centenars de persones han sortit al carrer aquesta nit de dilluns a dimarts a l'estat de Wisconsin, al nord-est dels Estats Units, per protestar per una nova agressió a un home negre per part de la policia. L'afectat, que es troba a l'UCI, va rebre 7 trets per l'esquena i a boca de canó a mans d'un agent. La policia ha descrit l'episodi com un "incident domèstic".



Els fets van tenir lloc a la localitat de Kenosha, ahir a la tarda. L'home, que ha estat identificat com Jacob Blake, va ser traslladat a un hospital i es troba en estat greu després d'haver estat sotmès a una operació d'urgència, segons informacions de la cadena CNN.



El seu advocat, Ben Crump, ha assenyalat que Blake va rebre els trets quan es trobava al costat del seu cotxe, i que a l'interior hi havia els seus tres fills, de 3, 5 i 8 anys.





Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He's in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Brutalitat policiañ

Poc després de fer-se públic el vídeo dels fets, a la ciutat de Kenosha, d'uns 100.000 habitants, els manifestants van trencar finestres i van fer pintades a la seu de govern local. A més, un grup d'ells es va dirigir a la comissaria i va incendiar diversos vehicles.Les autoritats, per la seva banda, va declarar un toc de queda d'emergència en un intent per acabar amb els disturbis, mentre que la policia va aconsellar als negocis de la zona reconsiderar tancar abans a causa de l'alt nombre de robatoris i furts registrats en el marc de les protestes.A més, l'estat de Wisconsin ha desplegat la Guàrdia Nacional a Kenosha per fer front a les manifestacions i disturbis. El governador ha explicat que la missió de la Guàrdia serà "salvaguardar les infraestructures de qualsevol tipus de saqueig i vandalisme, així com protegir els bombers que estan realitzant tasques d'extinció es incendis, tal com assenyala la cadena NBC News."Es tracta d'una mobilització limitada de la Guàrdia Nacional amb l'objectiu de donar suport a les necessitats de les autoritats locals i protegir la infraestructura i el mobiliari urbà", ha manifestat Evers.L'incident s'ha produït en el marc d'un augment de les manifestacions contra l'ús excessiu de la força i la brutalitat policial al país, especialment després de les morts de George Floyd i Breonna Taylor.El fill del president nord-americà, Donald Trump Jr., ha condemnat les protestes i les ha titllat d'"anarquia". En el seu compte de Twitter, ha difós una sèrie de vídeos de manifestants cremant cotxes.Per la seva banda, el governador de Wisconsin, Tony Evers, ha condemnat el tiroteig. "No tenim encara tots els detalls, però sabem que no és el primer home negre que resulta ferit o és assassinat a mans de policies en aquest estat o aquest país", ha lamentat.