Quim Torra anuncia aules de 20 alumnes i l'ús de mascaretes a partir dels 12 anys

Tres setmanes decisives per intentar aplanar la corba. Frase i objectiu recurrents. Un nou intent del Govern català per evitar que la incidència de la covid surti de mare, per intentar que el curs escolar s'iniciï amb normalitat. En aquests moments, aquest és l'objectiu prioritari de l'Executiu català. I per aconseguir-ho, més mesures de control.

A partir d'ara estan prohibides les reunions de més de 10 persones arreu del país, s'aplicaran més restriccions en restaurants i centres de culte de les poblacions amb més incidència (a hores d'ara quatre municipis del Vallès) i es comença a dibuixar un marc per al retorn a les aules, amb límits d'alumnes a les classes (menys de 20 a primària), amb mascareta obligatòria a partir dels 12 anys i amb una campanya de test PCR inèdita: 500.000 en dos mesos a les escoles de Catalunya, del 15 de setembre al 15 de novembre.

El president Quim Torra va anunciar ahir al matí accions per intentar mantenir el país obert, per no col·lapsar ni el sistema sanitari ni l'economia, i per encarar la tardor al país, mesos que es preveu que seran determinants per al futur de la lluita contra la propagació de la covid.

Per aquest conjunt de mesures, el Govern ha creat un nom, Operació Setembre. I per garantir la coordinació interna per arrancar el curs escolar i poder mantenir sota control els contagis, l'executiu s'ha dotat d'un comitè de crisi, format per consellers i càrrecs de màxima responsabilitat dels departaments de Salut i Educació, sota la supervisió de presidència i la vicepresidència.

El president Torra i la consellera de Salut, Alba Vergés, van insistir ahir en la necessitat de reduir la interacció social. El Govern manté mesures bàsiques com la distància de seguretat d'1,5m, l'ús obligatori de la mascareta i la higiene de mans, i les mesures que ha aplicat en les darreres setmanes com el tancament de l'oci nocturn, a més de les limitacions horàries de la restauració, i la prohibició de consum d'alcohol i tabac en els espais públics. I, a més a més, el president Torra va anunciar ahir que es demanarà una «declaració d'autoresponsabilitat de compromís d'aïllament» a la ciutadania, per aquells casos que o bé hagin donat positiu en proves PCR o bé hagin de seguir quaratenes d'aïllament per haver estat en contacte amb algun positiu.