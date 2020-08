El govern espanyol estudia un permís retribuït per als pares que s'hagin de quedar a casa amb fills en quarantena

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha explicat que el govern espanyol treballa en "diverses possibilitats" per als pares que s'hagin de quedar a casa amb fills en quarantena pel coronavirus, com un "permís retribuït" o bé una baixa. Celaá ha afirmat que "això encara està sense tancar" i depèn dels Ministeris de Treball i Sanitat, respectivament, però "són fòrmules que cal articular".

Celaá també ha dit que a la reunió que mantindran dijous amb les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat volen "ajustar algunes qüestions" com pot ser "l'ús més o menys generalitzat de mascaretes" a les escoles. "Es pot plantejar un ús més generalitzat en l'àmbit escolar a partir dels sis anys", ha dit aquest dimecres al matí en una entrevista a la 'Cadena SER'.

També "tancaran" com s'ha de fer la presa de temperatura dels alumnes -si a l'entrada al centre escolar, dins l'aula o que la facin els pares i es responsabilitzin que els envien sense símptomes-. "Ho estudiarem" perquè hi ha CCAA que consideren que fer-ho a l'entrada pot generar cues, ha apuntat. Celaá ha dit que l'apertura és "innegociable" i ha negat que vagin tard en la planificació.

Sobre les "diverses possibilitats" que estudien per als pares, ha dit: "Estem treballant en diverses possibilitats, una un permís retribuït que ja es va utilitzar al principi de la pandèmia, i l'altra pot ser una baixa per haver de cuidar un nen en quarantena", ha explicat. A l'inici de la pandèmia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va anunciar una prestació per als pares durant el tancament de les aules que no es va arribar a concretar.

La ministra d'Educació ha defensat prioritzar la presencialitat, sobretot a infantil i primària. "Les escoles han d'estar obertes", ha afirmat, i "no només al setembre" sinó tot el curs, a no ser que hi hagi una "decisió sanitària de rang superior". Celaá ha afirmat que s'està planificant des d'abans de l'estiu.

Celaá no ha entès els dubtes sobre la tornada a l'escola i ha dit que "no s'ajusta a la realitat", ja que "totes les CCAA i els centres escolars han estat treballant amb gran esforç" des del juny per adaptar les aules. En aquest sentit, la ministra d'Educació ha recordat que van pactar documents amb les autonomies que estan vigents i "s'ajustaran" a la situació actual de rebrots.

La ministra d'Educació ha evitat entrar en la polèmica per la crítica a la seva "manca de lideratge" que va difondre Unides Podem després de la reunió del Consell de Ministres. "Mai ho he sentit mai de ningú de Podem", ha dit, i ha afirmat que "no es distraurà" amb aquesta qüestió. "El govern està treballant en una mateixa direcció", ha dit.