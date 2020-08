Un home va morir ahir i una dona va ser ferida després que una palmera els caigués damunt al parc de la Ciutadella de Barcelona. L'Ajuntament va lamentar l'accident i va informar que ha encarregat un estudi d'urgència per aclarir les causes de la caiguda de l'arbre. Al lloc de l'accident hi van acudir cinc dotacions dels Bombers de Barcelona, agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).