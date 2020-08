Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 26 d'agost, el seu titular principal a les reaccions del professorat davant les noves normes anunciades ahir per Educació i Salut: "Enuig entre els mestres de la regió central pels canvis de criteri de la Generalitat". La fotografia és per a Messi, que podria marxar del Barça. El diari també destaca la tendència a l'alça d'ingressos a Althaia per covid; la decisió de l'Ajuntament de Manresa de mantenir la festa major sense alteracions; i l'entrevista a una manresana que es va saltar el confinament tot i haver estat en contacte amb una persona positiva de coronavirus.

Titulars diversos a les portades dels diaris d'aquest dimecres.