La detecció de 17 positius al Berguedà i 16 a la Cerdanya dispara la taxa de risc de rebrot

El risc de rebrot ha crescut de forma desmesurada al Berguedà i la Cerdanya en pocs dies. A la primera d'aquestes dues comarques, la taxa és actualment de 193,12 mentre que a la segona, de 355,28, ambdós casos molt per sobre del 100 que marca un risc alt, segons les dades facilitades per la Generalitat al web Dadescovid.cat. Fa una setmana, aquest mateix índex se situava al Berguedà en un 66,55 i a la Cerdanya en un 2,54. La taxa de tot Catalunya és de 186,88.

Entre el 16 i el 22 d'agost, al Berguedà hi han hagut 17 casos de covid-19 confirmats per PCR (9 done si 8 homes). Són 7 positius més que els detectats entre el 9 i el 15 d'agost. Ha augmentat també el percentage de PCR positives que ha passat d'un 2,33% al 6,58%. Quant a la mitjana d'edat de les persones que han donat positiu és de 42,76 anys. Tanmateix, segons la Generalitat, entre el 9 i el 22 d'agost no hi ha hagut ingressos per coronavirus ni defuncions a la comarca.

A la Cerdanya, s'ha passat dels 0 positius confirmats per PCR entre el 9 i el 15 d'agost a 16 entre el 16 i el 22. A més, el percentatge de PCR positives en aquest darrer període es del 15,38 %, amb una edat mitjana de 37,44 anys i repartits a parts iguals entre homes i dones. Tot això fa que el risc de rebrot sigui actualment de 355,28 mentre que fa una setmana era pràcticament zero.

El Moianès també entra a zona de perill



Una altra comarca amb una evolució preocupant és el Moianès, que acaba de supera el llindar del risc alt per primera vegada, amb un 102,25. La taxa ha augmentat molt en pocs dies i és que divendres passat era de 10,11. Del 16 al 22 d'agost hi van haver 5 positius i el percentatge de PCR positives va ser de 6,67 %.

La taxa recula al Bages



Al Bages, a diferència del Berguedà, la Cerdanya i el Moianès, la taxa del risc de rebrot ha baixat. Ara és de 72,32 (moderat), mentre que entre el 9 i el 15 d'agost era de 92,14. El percentatge de PCR positives es manté en un 4,1% i el nombre de casos confirmats setmanals és d'uns 64.

A l'Alt Urgell, de mica en mica, el risc de rebrot va baixant, tot i que segueix disparat. Si del 9 al 15 d'agost va tocar sostre amb un 679,77, que a data 25 d'agost ha retrocedit fins a 450. Avui, el Departament de Salut ha començat a fer a la Seu d'Urgell un cribratge massiu de covid-19. La primera jornada anava destinada a treballadors del sector de la restauració que encara no s'havien fet la prova. Aquest dijous es practicaran PCR a les persones empadronades a la ciutat que tenen entre 16 i 35 anys i divendres es farà el mateix amb les de 36 a 50.

A l'Anoia, el risc de rebrot és de 74,16; al Solsonès, de 43,45; i al Baix Llobregat, de 150,81.