Sánchez ofereix aplicar l'estat d'alarma per comunitats

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va oferir ahir a les Comunitats Autònomes (CA) la possibilitat de declarar l'estat d'alarma per territoris per contenir els rebrots. «Totes les CA tenen a la seva disposició l'eina legal de l'estat d'alarma i la possibilitat de sol·licitar-ne la declaració a tot o part del seu territori», va dir en roda de premsa després del Consell de Ministres.

En aquest cas, el comandament únic seria el president autonòmic, que tindria l'autoritat i també seria qui hauria de comparèixer al Congrés dels Diputats per sol·licitar-lo. Sánchez va dir que el Govern espanyol està disposat a donar suport a les peticions dels presidents autonòmics per aplicar l'estat d'alarma als seus territoris.

En aquest sentit, Sánchez va afirmar que els diputats de les formacions polítiques de l'executiu de coalició –PSOE i Unides Podem– hi votarien a favor. Sánchez va apuntar que l'estat d'alarma no té per què implicar un confinament com el que es va decretar el març.

D'altra banda, Sánchez va posar a disposició de les CA 2.000 militars perquè facin feina de rastreig en cas que tinguin «problemes» per dur a terme aquestes tasques. També va instar les autonomies a utilitzar l'app RadarCovid per rastrejar casos.

Sánchez va defensar que siguin les CA les que tinguin la responsabilitat de demanar l'estat d'alarma, ja que l'Estat espanyol és «descentralitzat» i són les que tenen competències en Sanitat i Educació.

El president del Govern espa-nyol ho va emmarcar en l'aposta per «reforçar» la «cogovernança» i la «cooperació» entre administracions.

«Els instruments legals de què disposem són suficients per afrontar la pandèmia. Ho van ser en el pitjor moment i ho són ara», va dir. Sánchez va afirmar que el tipus de resposta que es doni en aquesta «segona fase» ha de ser diferent de la primera perquè el grau de coneixement de la covid-19 és més gran i la «maquinària» està més preparada. El president del Govern espanyol va dir que cal «unitat institucional» i «responsabilitat individual» per afrontar-ho.

Minuts després de l'oferta de Sánchez, la consellera de Salut, Alba Vergés, va descartar acollir-se a la proposta del cap de l'executiu espanyol. El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que estudiarà amb «deteniment» l'oferta, tot i que va mostrar «sorpresa»: «Ara sí que sembla que el virus entén de territoris», va dir.

El president va recordar a Pedro Sánchez que sempre ha demanat totes les competències. En aquest sentit, Torra va instar-lo a detallar la proposta sobre l'opció de les comunitats de demanar l'aplicació de l'estat d'alarma territorial i que, després, ja hi donarà una resposta.