Melania assegura que «els EUA necessiten més que mai» el lideratge del seu marit

La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, ha sortit en defensa del seu espòs i ha assegurat que el país «necessita ara més que mai» el seu lideratge, en el discurs que va oferir durant el segon dia de Convenció Republicana, on l'inquilí de la Casa Blanca ha rebut, a més, paraules de suport d'altres membres de la família, els seus fills Eric i Tiffany.

«En el meu marit tens un president que no deixarà de lluitar per tu i la teva família. Veig com treballa dia i nit i, malgrat els atacs sense precedents dels mitjans i l'oposició, no es rendirà. De fet, si li dius que no es pot fer, simplement treballa més intensament», va dir. «Ell és el millor per al nostre país. Tots sabem que Donald Trump no guarda secrets sobre què pensa. L'honestedat total és el que nosaltres com a ciutadans mereixem del nostre president, t'agradi o no, sempre saps el que està pensant», va dir la primera dama.

En el seu esperat discurs, Melania Trump va defensar quatre anys més per al seu espòs al capdavant de la Casa Blanca, el que seria un honor, va dir, ja que ell «no perd el temps jugant a la política», sinó que només busca «la prosperitat» i «l'èxit» per als Estats Units.

La primera dama també va tenir paraules per a les víctimes de la pandèmia de la covid-19 als Estats Units, que ja suma més de 5,7 milions de casos i prop de 178.500 morts. Melania va afegir que el seu marit «no descansarà fins que hagi fet tot el possible per tenir cura de tots els afectats per aquesta terrible pandèmia».

Donald Trump, que havia estat l'objecte dels atacs durant la Convenció Demòcrata de fa una setmana en què es va confirmar Joe Biden com el seu candidat per a les eleccions del pròxim 3 de novembre, va trobar dimarts el suport incondicional de la seva família.