Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 27 d'agost, "Malestar veïnal per un bloc ocupat per incívics a tocar del conservatori de música". La fotografia és per a la festa major de Manresa que ningú no podia imaginar. El diari també destaca l'aparició de 17 positius al Berguedà i 16 a la Cerdanya; el comerç obre a Manresa a l'agost igual que abans de la pandèmia; el món del futbol a la regió central culpa Bartomeu de la sortida de Messi; i localitzades a Manresa restes d'una església que podria ser del segle XVI.

Titulars diversos a les portades dels diaris d'aquest dijous.