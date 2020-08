Milers de negacionistes es manifesten a Berlín i Londres en contra de les restriccions per la covid-19

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Berlín i Londres en contra de les mesures restrictives desplegades arreu per frenar la propagació de la covid-19. Els assistents han clamat contra les vacunes, les mesures de distanciament social i molts d'ells també han rebutjat l'ús de la mascareta. En el cas de la capital alemanya, la protesta ha reunit uns 18.000 participants, i la policia ha intervingut per dissoldre la manifestació quan aquesta feia dues hores que estava en marxa . A Londres, els negacionistes s'han reunit a Trafalgar Square, on el volum de resposta ha estat menor que a Berlín.