Els afectats per ERTO des de març veuran la seva paga reduïda a la meitat

Aquells treballadors que portin des del mes de març, i de manera ininterrompuda, en ERTO veuran reduït l'import de la seva prestació per desocupació. Una reducció que pot afectar milers de persones a Espanya, principalment en el sector de l'hostaleria i les activitats vinculades amb el turisme que no hagin tornat a reobrir des de la declaració de l'estat d'alarma. Aquest descens en el cobrament de la prestació es produirà, si no hi ha canvi normatiu que ho eviti, a partir de la nòmina del mes de setembre, que es cobra a l'octubre, i ve provocada per una de les modificacions introduïdes en l'última reforma laboral del PP.

Un treballador, en donar-se d'alta per a cobrar l'atur, comença percebent el 70% de la seva base reguladora, amb un límit d'entre 1.098,09 i 1.411,83 euros al mes; segons el nombre de fills. Al cap de sis mesos de cobrar aquesta prestació, l'import baixa i es redueix al 50% de la base reguladora. Aquest va ser un dels molts canvis que va introduir el Govern de Mariano Rajoy en la normativa laboral amb la seva reforma. Abans, als sis mesos el descens era del 70% al 60%.

Quants treballadors afectats per un ERTE es veuran damnificats per això? Ni el Govern, ni els sindicats tenen un càlcul exacte. Seran tots aquells empleats que han romàs de manera ininterrompuda en suspensió per un expedient des de març. No es veuran perjudicats aquells que estiguin ocupats en una empresa que manté des de març un ERTO, però que en algun moment els ha reactivat per a treballar encara que sigui una sola jornada. Sempre que en aquest tràmit es donessin de baixa com a demandants de la prestació.

Segons les últimes dades de la Seguretat Social, en la segona setmana d'agost hi havia a Espanya 843.000 treballadors afectats per un ERTO. D'aquests, 179.662 estan localitzats a Catalunya. Quants d'aquests porten en erto des de març? No hi ha dades disponibles, però si no hi ha un canvi en la normativa, en la paga de setembre veuran disminuïts els seus ingressos. Els sectors, per volum d'empleats afectats i per grau d'afectació que ha suposat la pandèmia sobre la seva activitat, seran aquells vinculats al turisme i a l'hostaleria.

Negociació pendent

La baixada d'ingressos dels treballadors que encaixin amb aquest supòsit encara no és definitiva. És a dir, si no hi ha canvis, es produirà. No obstant això, el pròxim 4 de setembre, Govern, patronal i sindicats comencen les negociacions per a la quarta pròrroga dels ertes. I un dels punts d'aquestes converses serà consensuar algúna modificació per tal d'evitar-ho. Així ho pretenen els sindicats, ho veu amb bons ulls el Ministeri de Treball i no desperta oposició en la bancada patronal.