Almenys 125 arrestats en una manifestació contra Lukaixenko a Bielorússia

La policia bielorussa va fer almenys 125 detencions ahir durant els primers moments d'una nova manifestació de l'oposició per protestar contra la reelecció del president, Alexander Lukaixenko. «S'han detingut 125 ciutadans, entorn dels quals s'ha iniciat un procés administratiu per la participació en esdeveniments massius no autoritzats», va declarar la portaveu d'Interior, Olga Chemodanova, en una roda de premsa recollida per l'agència oficial de notícies russa Sputnik. Segons l'oposició, 100.000 persones van assistir a la manifestació.

La portaveu va afegir que els agents de seguretat «van prendre les mesures necessàries per a mantenir l'ordre i garantir la seguretat pública» i que «van ser emprats equips i mitjans especials per al propòsit previst». Les autoritats han prohibit les manifestacions, però milers de persones van marxar de nou fins a la Plaça de la Independència, que es troba clausurada per la Policia. «Protestarem en qualsevol altre lloc de la ciutat», va dir una assistent.

Res més començar la marxa s'han produït els primers arrestos de manifestants pacífics, que segons alguns manifestants, van ser portats dins els furgons entre crits de «Vergonya!» dels assistents.

Els agents van blindar tota la zona amb grans tanques de metall per contenir als manifestants. El Ministeri de l'Interior havia advertit als ciutadans que no participessin en la protesta, no autoritzada, i va afirmar que podrien respondre amb violència a aquesta.

Ahir, a més, es va informar de problemes al servei de dades a través de telefonia a partir de les 14.30 hores en els tres operadors que funcionen al país: A1, MTS i Life. Els llocs web trigaven a carregar fins a diversos minuts o directament no es podien obrir. També aplicacions de missatgeria com Telegram van funcionar de manera intermitent durant la protesta. Diumenge passat, a la protesta setmanal de l'oposició, també va haver-hi problemes de connexió.