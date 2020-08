Puigdemont es dona de baixa del PDeCAT

L'expresident Carles Puigdemont ha comunicat a David Bonvehí que es dona de baixa del PDeCAT. Així ho ha anunciat el líder de Junts per Catalunya aquest dilluns en un missatge a les xarxes socials. Puigdemont ha assegurat que treballarà per mantenir una "relació cordial" amb la formació de Bonvehí. La baixa de Puigdemont es produeix dos dies després que els senadors del grup parlamentari de JxCat i l'exconseller Lluís Puig també anunciessin el seu trencament amb el PDeCAT.



Meritxell Budó també és baixa

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, també ha estripat el carnet del PDeCAT. Tal com ha pogut saber l'ACN, la portaveu del Govern té la intenció de comunicar-ho al partit les properes hores. Budó, que va ser membre de la direcció de la formació, s'afegeix així al degoteig de baixes al PDeCAT. L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dilluns al migdia que també es dona de baixa com a associat del PDeCAT. El partit que presideix David Bonvehí calcula en unes 800 les baixes de militants com a conseqüència de la pugna amb JxCat (un 7% del total). La vista per la demanda interposada pel PDeCAT contra JxCat pel control de les sigles serà el 25 de setembre.



Lluís Puig critica la deriva judicial del PDeCAT contra JxCat

L'exconseller de Cultura i actual president de la Mesa del congrés fundacional del nou JxCAT, Lluís Puig, ha criticat aquest dilluns la decisió de la direcció del PDeCAT de demandar judicialment JxCAT pel canvi a la propietat de les sigles del partit. Puig, que aquest diumenge es va donar de baixa del PDeCAT per aquest motiu, ha afirmat a 'El matí de Catalunya Ràdio' que la deriva judicial "era l'última cosa que podia esperar" de la direcció de la formació hereva de CDC.

Puig ha explicat que la seva baixa del PDeCAT –juntament amb desenes de càrrecs municipals de la formació- és fruit de la presa de decisions unilaterals per part de la direcció i de la decisió de presentar una demanda als tribunals contra el nou partit de l'expresident Carles Puigdemont per les sigles de la formació.

"Vaig esclatar. No sé quin tribunal volen que resolgui aquest tema, si el que porta 10 mesos empresonant Dani Gallardo, o el que suspèn el president de la Generalitat, o el que posa 100 anys de presó i a nosaltres a l'exili, o el que demà passat posarà centenars de persones a declarar pel tall a La Jonquera".

Puig ha afirmat que se sent "decebut" per la deriva del PDeCAT, però hi veu una "oportunitat perquè es clarifiquin les coses". Ha advertit que encara hi ha càrrecs al PDeCAT que "estan esperant que en algun moment" la direcció "els consulti", tot recordant que al juliol s'havia de celebrar una assemblea que no ha tingut lloc.

L'exconseller ha recordat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no ha fet cap declaració ni actuació en contra del PDeCAT. Ara, ha afirmat, "hem de clarificar" qui són els que "volem anar junts seguint reballant per la independència i fent efectiu el mandat de l'1-O" i "els que diuen que cal tancar aquest expedient i tornar a un espai autonomista".