Torra assumeix la seva inhabilitació i demana als independentistes que no investeixin cap altre candidat

El president de la Generalitat, Quim Torra, assumeix la seva inhabilitació. En una entrevista a TV3 aquest dilluns al matí, el cap del Govern ha donat per fet que la sentència del Suprem serà en contra: "No espero cap altra decisió que no sigui la inhabilitació. No espero res de la justícia espanyola", ha asseverat. Torra ha recordat que ja ha desobeït dues vegades i ha afegit que no creu que sigui l'última que ho faci. En aquest sentit, i davant d'una hipotètica inhabilitació com a president, ha demanat als partits independentistes que no investeixin cap altre candidat. Així, Torra ha reclamat que es "preservi" la "dignitat" de la Presidència i que no s'escull cap altre cap del Govern.

"No espero cap altra decisió que no sigui la inhabilitació", ha subratllat Torra, que ha insistit que cap tribunal espanyol no li marcarà el calendari electoral "de cap de les maneres". El president ha reiterat que, "per consciència", s'oposarà a tot el que li sembli "incompatible" amb la seva defensa dels drets fonamentals. En aquest sentit, ha recordat que ja ha desobeït dues vagades, i ha afegit que no creu que sigui l'última que ho faci.

Torra ha demanat centrar el debat en el que és "important", en referència que un president quedi inhabilitat per una pancarta que demanava la llibertat dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats". Si es confirma la seva inhabilitació, Torra espera que la dignitat de la Presidència "es preservi", i que no s'esculli cap altre president. "No entendria que cap partit independentista presentés un altre candidat", ha subratllat.

Finalment, el cap del Govern ha tornat a dir que només assistirà a la taula de diàleg amb la Moncloa si l'ordre del dia inclou l'autodeterminació i l'amnistia. De fet, s'ha mostrat irònic sobre l'existència d'aquest espai de diàleg amb Madrid: "Quina taula? Ah, que n'hi havia una? Hi havia una cosa, on hi anàvem, ens fèiem fotos, i ens rebien de manera amable. Però quin n'és el resultat?", ha sentenciat.



Lamenta la «judicialització» del conflicte entre JxCat i el PDeCAT

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la "judicialització" del conflicte entre JxCat i el PDeCAT. En una entrevista a TV3 aquest dilluns, el cap del Govern ha afegit que "sempre és bo no portar les coses a l'extrem". Torra -que no s'ha fet militant de JxCat per mantenir la seva condició d'independent i centrar-se en la gestió de la pandèmia- ha destacat la "personalitat" del seu executiu, ara que pot estar format per tres partits: JxCat, PDeCAT i ERC. La consellera Àngels Chacón sona com a possible candidata del Partit Demòcrata si es confirma el trencament amb JxCat, i que la formació de David Bonvehí es presenta en solitari.