La trencadissa al PDeCAT arriba a la regió central, amb les primeres baixes del partit

La mala maror d'aquests dar-rers dies al si del PDeCAT per les desavinences amb JxCat també s'està deixant notar a les files del partit al Bages i al Berguedà, on ja hi ha hagut les primeres baixes seguint l'exemple del que han fet el mateix Carles Puigdemont, la majoria de consellers de la formació, i membres del partit en diversos territoris, on des del cap de setmana hi ha hagut un constant degoteig de renúncies. L'exalcalde de Sallent i actual cap de l'oposició en aquest Ajuntament, David Saldoni, que també és secretari d'Organització de JxCat; i l'exregidor durant vuit anys a l'Ajuntament de Manresa i expresident del grup municipal, Alexis Serra, figuren entre els noms que ahir van fer pública la seva baixa del partit al territori. També l'excap comarcal del Berguedà Ramon Minoves.

En declaracions a aquest diari, Saldoni lamentava profundament la decisió, fins al punt que «mai m'hauria pensat que em donaria de baixa del partit d'aquesta manera», però diu que les circumstàncies l'hi han abocat, dolgut per la manera com la direcció del partit ha gestionat darrerament les relacions amb JxCat, «sense haver escoltat què pensa la militància ni la gent del PDeCAT». Diu que ja fa un temps que està en desacord amb la deriva que està prenent la cúpula del PDeCAT. Tanmateix, Saldoni defensa la necessitat que PDeCAT i JxCat «segueixin treballant i col·laborant en els espais conjunts, com ajuntaments i consells comarcals, amb la màxima coordinació, lleialtat i feina en equip, i també pel país i la seva independència».

També Alexis Serra feia pública ahir a la tarda la seva renúncia al PDeCAT. Igual que Saldoni, Ser-ra es va vincular a CDC l'any 1994 i militava al PDeCAT des que es va fundar, el 2016. En el seu cas, també marxa decebut «per l'espiral de confrontació i judicialització» que diu que ha emprès darrerament el PDeCAT, la qual cosa «ja fa uns mesos que m'havia anat fent distanciar del partit», fins al punt que «darrerament he vist que ja no era el meu partit». Recorda que «volíem trobar un espai de confluència i m'he adonat que no hi havia gaire voluntat d'arribar-hi».



El partit al Bages treu ferro

La presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, lamentava ahir les baixes que hi està havent al partit, però hi treia ferro i apuntava que «la força d'un projecte no s'avalua tant per la quantitat de militants que té, sinó pel servei que fa al país». En aquest sentit, Castaño sosté que «és trist per a tots que hi hagi aquestes renúncies», però ho considera «normal», tenint en compte que «són dos actors polítics» diferents.

Malgrat les baixes que hi ha en diversos punts del territori, Castaño assegura que «som un partit viu, ric i musculat, que vol continuar fent política d'una manera sensata i honesta des de la centralitat». En declaracions a aquest diari, també assegurava ahir que, malgrat les desavinences que hi ha en aquests moments entre el PDeCAT i l'entorn de Puigdemont, «no desistirem d'un possible acord; els canals continuen oberts i la mentalitat també, i hi continuaran sent».

Per la seva banda, el president del PDeCAT al Berguedà, Jordi Selga, no veia de tan bon ull la situació, i es mostrava crític amb la manera com s'està gestionant. Admet que hi ha molta opacitat en tot aquest afer per part de la direcció del PDeCAT, i considera «molt decebedor» que els representants territorials no tinguin informació directa del que passa i de les decisions que es prenen. Assegura que en la majoria dels casos «no sabem res de res, i el poc que sabem és per Twitter», amb la qual cosa «nosaltres tampoc ho podem transmetre a la militància i això genera molta incertesa i desànim perquè la gent no sap què ha de fer».

Ahir al migdia Selga parlava de dues baixes confirmades a la comarca de militants de base del PDeCAT, però ell mateix reconeixia que aquest «desconcert» en pot acabar provocant més des del moment «que va apareixent alguna informació que afavoreix un no acord amb JxCat», i alertava que «la doble militància [al PDeCAT i a JxCat] no serà eterna; la gent té el cor dividit però arribarà un punt que s'haurà de triar entre l'una o l'altra». Fins i tot a nivell personal, perquè, si bé «em dec al càrrec pel qual em van escollir, en algun moment hauré de triar». Entre altres coses, reclama al PDeCAT «que expliquin a què aspira el partit i qui serà el cap visible si no hi ha un acord amb JxCat», que cada cop veu més inassumible.

També des del PDeCAT a Manresa, el seu president, Josep Maria Fius, admetia ahir que la situació en què es troba ara el partit «és molt delicada», per bé que a nivell personal preferia no pronunciar-se, més enllà de lamentar que tot plegat «s'està allargant més del necessari».