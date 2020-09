Erasmus «virtuals» com a alternativa a les estades a l'estranger d'estudiants per la pandèmia

Brussel·les ofereix Erasmus "virtuals" als estudiants davant les dificultats de mobilitat aquest curs 2020-201 per la pandèmia. Com a alternativa a les estades en universitats europees, la Comissió Europea proposa que els alumnes les facin parcialment o totalment de forma remota. Preguntada per l'impacte en el seu programa estrella dotat anualment amb uns 3.000 milions d'euros, la CE admet que enguany hi haurà "possiblement menys mobilitat educativa". Poc més d'un 60% de les universitats esperen acollir estudiants internacionals físicament aquest curs, segons dades de la European University Foundation.

Gràcies al programa Erasmus desenes de milers d'estudiants europeus tenen cada any l'oportunitat de formar-se en un altre país de la Unió Europea. La pandèmia ha esguerrat, però, aquesta experiència per a molts joves.

Les restriccions de mobilitat als diferents països i les desiguals mesures de seguretat a cada centre educatiu fan difícil als alumnes embarcar-se en una estada a l'estranger. La incertesa pels rebrots i possibles nous confinaments tampoc fa atractiva l'opció de marxar.

Per ara, la Comissió Europea no ha xifrat l'impacte de la covid-19 en aquest curs escolar 2020-2021, però anticipa que es reduirà el nombre d'alumnes que facin un Erasmus. Tampoc té dades de quants han optat per l'opció virtual que no té els mateixos avantatges d'una estada presencial, com per exemple viure en un altre país, practicar una nova llengua o fer amistats internacionals. A més, si fan l'Erasmus online, tampoc podran obtenir l'ajuda europea mensual habitual.

Segons dades de la European University Foundation, poc més d'un 60% de les universitats esperen acollir estudiants internacionals físicament, mentre que entorn d'un 36% els hi oferiran els cursos online.



Redirigir les ajudes

Davant la previsible davallada de la mobilitat estudiantil aquest any, la Comissió Europea preveu redirigir part dels fons no utilitzats. Amb més de 3.000 milions d'euros de pressupost anual, l'Erasmus és un dels programes més ben dotats a la Unió Europea.

La seva intenció és destinar els diners que no es gastin a l'adaptació dels centres a "les noves circumstàncies" i a "desenvolupar solucions educatives més inclusives". La manca de recursos digitals dels alumnes en situació vulnerable va ser una de les grans dificultats del sector durant els mesos de confinament per garantir un accés igualitari a l'educació.



L'Erasmus aturat pels confinaments

Els primers mesos de la pandèmia van enganxar a milers d'estudiants Erasmus en un altre país. Més de 100.000 estudiants d'aquest programa de mobilitat es van veure afectats per la covid-19 abans de l'estiu, segons dades de la Comissió Europea.

Entorn d'un 75% dels alumnes afectats per les restriccions i els confinaments van tornar a casa i només un 25% es van quedar on estaven fent l'estada, segons una enquesta de la CE. Això vol dir que uns 80.000 estudiants europeus es van veure forçats a suspendre el seu Erasmus.