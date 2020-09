Investiguen l'exdelegat del Govern a Suïssa per 'mobbing'

Funció Pública investiga l'exdelegat de la Generalitat a Suïssa Manuel Manonelles per un presumpte cas d'assetjament laboral. L'estiu del 2019 el departament d'Exteriors va ser alertat per diverses treballadores de la delegació del tracte que rebien per part de Manonelles, ara assessor a Presidència.

No va ser fins al març del 2020, coincidint amb la revelació del presumpte cas d'assetjament sexual al departament, que es va activar el protocol perquè s'investigués.

Des de Funció Pública asseguren que l'expedient està encara en fase de tramitació perquè «va quedar aturat» durant el confinament, però afirmen que «es reprendrà» aquest setembre.

Per ara, no han citat Manonelles. Tres de les quatre treballadores que van denunciar els fets han acabat plegant, segons va informar el diari Ara.