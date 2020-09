Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 2 de setembre, el seu titular principal a la voluntat d'ICL d'acomiadar 110 treballadors: "ICL preveu treballar amb 100 miners menys i signar un nou conveni a la baixa". La fotografia és per a l'arxiu de Berga, que estarà tancat com a mínim tot el mes de setembre. El diari també destaca la mort d'Isidre Badia, un dels artífexs de l'organització de l'esquerra al Bages sud; el soroll de la crisi del pla de camins del Solsonès es tanca amb retrets; el Govern de l'Estat no confirma l'ajut a Manresa per ser ciutat gran; i la Generalitat preveu fer proves PCR als empleats de residència, entre d'altres.

Titulars diversos a les portades dels diaris d'aquest dimecres.