El PDeCAT confia en Mas, Conesa i Chacón per enfortir el partit

La direcció del PDeCAT confia en Artur Mas, Mercè Conesa i la igualadina Àngels Chacón com a noms «importants» per enfortir el partit, després de l'estampida cap a JxCat. Segons fonts de l'executiva que presideix el bagenc David Bonvehí, la formació nacionalista també té en compte els alcaldes i diputats al Congrés que mantenen el carnet del partit. Així, el PDeCAT destaca els valors que manté arreu del territori, sobretot a algunes comarques metropolitanes de Barcelona, i també sobretot a Lleida, Bages, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i la Cerdanya. Sigui com sigui, el PDeCAT assumeix que haurà d'afrontar un relleu generacional per dissenyar el futur del partit. Almenys uns 800 associats –un 7% del total– s'han donat de baixa per la pugna amb JxCat.

El PDeCAT manté ara mateix quatre diputats associats al Parlament –Marc Solsona, Narcís Clara, Lluís Font i Montserrat Macià–i quatre més al Congrés –Ferran Bel, Sergi Miquel, Genís Boadella i Concepció Cañadell. A les institucions, el partit també hi té la consellera d'Empresa. Chacón, de fet, és el principal baluard del PDeCAT en cas de presentar-se en solitari a les eleccions. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, també es manté a les travesses.

La formació de Bonvehí també confia en Mas. L'expresident de la Generalitat manté el seu silenci, si bé el seu entorn ha confirmat que l'exlíder del partit manté el carnet, i que per ara no té intenció de donar-se d'alta de JxCat. El PDeCAT confia en l'impacte de Mas, en cas que el partit afronti les eleccions en solitari.

Dirigents del partit com Solsona o Castells aposten per assumir l'embat electoral com a PDeCAT i prou. Altres veus de l'executiva i el territori, però, prefereixen explorar una entesa amb el PNC de Marta Pascal. Fonts de les dues formacions asseguren que, de moment, no hi ha hagut cap conversa formal.

El PDeCAT sempre s'ha reivindicat com «el partit dels alcaldes». Ara, però, disposa de menys suports que mai al territori, després del degoteig de baixes. Sí que manté la confiança de Solsona i Castells, així com d'Albert Piñeira, Carles Pellicer, Lluís Soler, Meritxell Roigé, David Font, Montserrat Candini i Miquel Ángel Méndez.

El partit també assegura que manté la majoria a les diputacions de Tarragona i Lleida. Bonvehí, però, ha perdut Marta Madrenas i Anna Erra.

D'altra banda, JxCat va reunir ahir al matí els seus diputats i diputades al Parlament, Congrés i Senat. En la trobada, majoritàriament per via telemàtica, van participar el president de la Generalitat, Quim Torra, el cap del grup parlamentari, Albert Batet, la portaveu al Congrés, Laura Borràs, i el portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries. El president de JxCat, Carles Puigdemont, no va participar-hi. La reunió va arribar després de l'estampida de baixes del PDeCAT, encapçalada per Puigdemont i consellers del Govern. El conclave va servir per preparar el nou curs polític, amb especial atenció al debat de política general i a l'epidèmia de coronavirus.